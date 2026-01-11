El alemán corrió con Fangio en 1953 y 1954.

Una triste noticia se dio a conocer este fin de semana cuando se anunció el fallecimiento de Hans Hermann, quien fue una leyenda en el automovilismo alemán y tuvo su paso por la Fórmula 1 en aquellos primeros años de la competencia. A sus 97 años, el expiloto se despidió luego de una vida llena de éxitos desde que decidió ponerse al volante después de haberse recibido de pastelero para dedicarse a la cafetería familiar.

Lejos de los cafés, Hermann se centró en el automovilismo y en 1952 tuvo su primera carrera en el circuito de Nürburgring a bordo de un Porsche 356, con el que sorprendió al hacerse con la victoria. Sus triunfos en las 24 Horas de Le Mans con un Porsche 550 Coupé y en el campeonato alemán de coches deportivos de 1953 lo llevaron a ser fichado por Mercedes, que por entonces competía en F1 bajo el nombre de Daimler Benz AG.

Si bien el alemán ya había tenido su debut en la máxima categoría bajo su propio equipo en 1953, su etapa más regular fue en 1954 y 1955, años en los que fue compañero de Juan Manuel Fangio, campeón en ambas ediciones. Durante este tiempo, el mejor resultado que obtuvo el germano fue el tercer puesto en el GP de Suiza 1954, en el que el oriundo de Balcarce se quedó en lo más alto del podio.

A pesar de ser recordado por su paso por la F1 y haber sido coequipero del pentacampeón del mundo, Hermann se destacó en las carreras de resistencia, especialmente en Le Mans, donde ganó la carrera de 24 horas en cinco oportunidades, siempre con Porsche. De hecho, desde la marca le dedicaron un mensaje de despedida a su piloto, que fue crucial para el posicionamiento de Porsche en las competencias de alto nivel.

“La noticia de la muerte de Hans Herrmann nos ha afectado mucho a todos. Fue uno de los pilotos de fábrica más exitosos de Porsche. Con la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1970 con el Porsche 917, Richard Attwood y él hicieron historia”, afirmó Thomas Laudenbach, director de Porsche

Hermann en las 24 Horas de Le Mans.

