La F1 2026 tendrá 24 fechas.

La Fórmula 1 se encuentra a menos de un mes de ingresar a la nueva era con la presentación de los nuevos monoplazas, que contarán con una unidad de potencia diferente y tendrán otras tecnologías, como la aerodinámica activa y el modo Overtake. Debido a esto, el calendario del 2026 se ha adelantado, con los primeros vistazos a los coches a mediados de enero y, a finales del mismo mes, el inicio de la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Como consecuencia, la FIA dio a conocer el viernes el listado de las once escuderías con sus nombres completos –algo que suele variar año a año por cuestiones de patrocinio– y los 22 pilotos que competirán en la F1 2026. Ahora bien, el documento también incluyó los números que usarán los competidores en la siguiente temporada, con algunos cambios interesantes, como el hecho de que Max Verstappen ya no usará el 1 tras perder el campeonato con Lando Norris.

De hecho, el piloto de McLaren reclamó el 1 para usarlo en 2026, por lo que su 4 característico quedará reservado, pero no estará en pista, a la vez que el neerlandés de Red Bull consiguió el permiso para usar el 3 que había pertenecido a Daniel Ricciardo. Con la confirmación de que el australiano no volverá a la máxima categoría, Verstappen obtuvo la autorización para usar su número favorito que no pudo usar en el pasado y que lo llevó a vestir el 33 desde su debut hasta 2021.

Por fuera de estos casos, el resto de los pilotos se mantendrá con sus números previamente escogidos, aunque también hay que considerar los ingresos que tiene la F1 en 2026. Por un lado, Racing Bulls tendrá el debut de Arvid Lindblad, que escogió el 41 para su arribo a la máxima categoría. Por el otro, Checo Pérez y Valtteri Bottas volverán a la competencia de la mano de Cadillac y lo harán con sus antiguos números, a saber, el 11 y el 77, respectivamente.

Los equipos y pilotos de la F1 2026

La lista publicada por la FIA.