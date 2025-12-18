El McLaren de Norris en Argentina: dónde y hasta cuando se puede ver el auto campeón de la Fórmula 1

El MCL39 ganó 14 carreras esta temporada.

Gracias a su tercer lugar en el GP de Abu Dhabi, Lando Norris pudo alcanzar su primer campeonato del mundo de la Fórmula 1 al terminar el año con dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen, a quien no le alcanzó el triunfo en el Circuito Yas Marina para dar el batacazo. Este viernes, el británico se presentó en Taskent, capital de Uzbekistán, para recibir el trofeo de campeón en la gala de premiación de la FIA.

Ahora bien, mientras el piloto británico celebra su consagración en la máxima categoría, McLaren inició una gira para exhibir una réplica del MCL39, que este miércoles se presentó en la Casa Central del Banco Nación, ubicada en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Aunque no se trata del chasis original que estuvo en pista esta temporada, la réplica fue bien recibida por varios aficionados que se acercaron a ver los detalles del monoplaza campeón.

Con la inclusión de los patrocinadores en el diseño y los neumáticos de Pirelli, la réplica ofrece una fiel representación del MCL39 que, aunque ya no seguirá en Plaza de Mayo, continuará con su tour hasta inicios del próximo año. Y es que el showcar de Norris estará presente en el Dot Baires Shopping del 18 al 23 de diciembre, mientras que desde el 26 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026 podrá verse en el Paseo Aldrey de Mar del Plata.

Además de ver el monoplaza que dominó la F1 en esta temporada, otra de las cosas que puede hacerse en el evento es disfrutar de una experiencia en los simuladores, de manera de sentir la velocidad del MCL39 a través del volante. Cabe mencionar que McLaren tiene motivos de sobra para celebrar de esta manera el título, puesto que no obtenía la doble corona de la máxima categoría desde 2008, cuando Lewis Hamilton logró su primer campeonato del mundo.

El dardo de McLaren a Alpine en la entrega de premios

Durante la ceremonia de premiación de la FIA en Taskent, Zak Brown protagonizó uno de los momentos más polémicos de la jornada del viernes al lanzar una frase relacionada con el pasado de Oscar Piastri en la Academia Alpine. “Corrimos grandes riesgos con ustedes dos, ¡y no pretendan que tenían mejores opciones!”, comenzó el CEO de McLaren al señalar el recorrido de sus dos pilotos en la escudería de Woking.

“Tú tenías el maldito Alpine, ¡y tú tenías que ir más rápido que Stoffel Vandoorne!”, afirmó el estadounidense, en referencia a Piastri y Norris, respectivamente. La referencia al vínculo del australiano con el equipo galo llevó a la tormentosa salida que tuvo Oscar de la sede de Enstone y de la batalla legal que hubo de por medio tras haberse negado a ocupar el asiento que dejaba la partida de Fernando Alonso a mediados del 2022.