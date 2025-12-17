Proponen elevar el premetro desde Plaza de los Virreyes hasta el cruce de la Avenida Cruz y la Autopista Cámpora.

La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) presentó una propuesta para modernizar y extender el recorrido del Premetro hasta la Avenida General Paz, elevando una parte del trazado, lo que cambiará el tránsito y el transporte público en la zona sur de la Ciudad

La iniciativa, compartida en redes sociales, busca posicionarse como alternativa ante el proyecto de reemplazo del medio de transporte por una línea de colectivos eléctricos de tipo Trambús que avalua el Gobierno de la Ciudad.

“Tenemos una propuesta: modernizarlo y elevarlo desde Plaza de los Virreyes hasta el cruce de la Avenida Cruz y la Autopista Cámpora. Elevar el trazado permitiría aumentar la velocidad del viaje, evitar accidentes, descongestionar el tránsito y mejorar la frecuencia”, explicaron desde el sindicato.

¿En qué consiste la alternativa presentada para salvar al Premetro?

La iniciativa presentada por la AGTSyP junto a organizaciones sindicales y de la sociedad civil prevé elevar el trazado desde Plaza de los Virreyes hasta el cruce de la Avenida Cruz y la Autopista Cámpora. La obra permitiría aumentar la velocidad del viaje, evitar accidentes, descongestionar el tránsito y mejorar la frecuencia.

Además, se insta a actualizar el recorrido manteniendo el ramal hasta Centro Cívico y extenderlo hasta la Avenida General Paz. "Este proyecto va en sintonía con lo que ocurre en el resto del mundo que apuesta al transporte guiado sobre rieles porque es más rápido y seguro, transporta más pasajeros, es más eficiente energéticamente, tiene menores costos operativos y de mantenimiento, utiliza mejor el espacio, descongestiona el tránsito y tiene una mayor vida útil”, detallaron.

Desde la entidad apuntaron contra la baja inversión en el Premetro en las últimas décadas y remarcaron la importancia de este medio para el sur de la Ciudad. “El Premetro es un transporte clave para los vecinos del sur de la ciudad, pero hace 4 décadas que no se moderniza”, aseguraron.

En la misma línea, la Asociación de Amigos del Tranvía (AAT) también cuestionó la falta de inversión en la línea. "Ha sido olvidado y ninguneado por casi 40 años en los que no recibió ninguna inversión ni modernización. Una obra inconclusa que sin duda debe mejorar para aprovechar su potencial“, cruzaron desde redes sociales.

“Debe modernizarse, con coches tranviarios de última generación y mejor operatividad. Debe ampliarse: Puente La Noria y otros destinos necesitan de su confiabilidad. De ninguna manera puede reemplazarse con buses eléctricos de escasa capacidad”, insistieron.

La idea de reemplazar al Premetro por colectivos eléctricos fue esbozada días atrás por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, quien aseguró en Cenital que “es probable que el Premetro se reemplace (por un Trambús), que va a ser más eficiente, más seguro, más cómodo”.

En este sentido, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, agregó: “En la traza del Premetro es mucho más fácil poner hoy un colectivo eléctrico, un Trambús. (El Premetro) es un trencito muy chico, lleva muy poca gente. La traza ya la tenemos construida, ahí mismo (podemos meter) otra forma de vehículo”.