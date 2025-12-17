María Corina Machado ya no está en Noruega.

Tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, la opositora venezolana María Corina Machado ya se fue de la capital noruega y retornó a la clandestinidad, sin decir a dónde partió ni tampoco si volverá a Venezuela. La noticia la confirmó Pedro Urruchurtu Noselli, uno de sus voceros, a través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter).

La opositora venezolana, que se fracturó una vértebra la semana pasada mientras viajaba para Noruega, está viviendo en la clandestinidad desde agosto de 2024 cuando denunció al presidente Nicolás Maduro por presunto fraude en las elecciones venezolanas de julio de 2024, al acusarlo de haberle "robado" los comicios a su candidato Edmundo González, que participó de esa carrera electoral por su partido. Luego de ser proclamada como ganadora del Nobel de la Paz este año, en el entorno de Machado afirmaron tener dificultades para poder salir del país a recibir el premio. Finalmente, logró arribar a Oslo el miércoles 10, desde donde llegó a saludar a una multitud de venezolanos que se acercaron a su hotel.

"María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación", escribió Urruchurtu Noselli en su publicación en X. "Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo", concluyó sin dar más detalles.

Las denuncias de fraude en las elecciones de 2024 en Venezuela fueron el detonante de las relaciones de Caracas con otros países, en especial con Estados Unidos que, al igual que en otros años, no reconoció la victoria del chavismo y desde agosto de este año comenzó una escalada de tensión con el gobierno de Maduro al movilizar buques militares en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Assange contra Corina Machado y la fundación Nobel: "No puede usarse para la promoción de la guerra”

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó una denuncia penal contra la Fundación Nobel por otorgar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una opositora a Nicolás Maduro que apoya abiertamente una invasión militar a su país. Según Assange, esta decisión convierte el galardón en un instrumento para la comisión de posibles crímenes de guerra.

En la demanda presentada ante la Autoridad de Delitos Económicos y la Unidad de Crímenes de Guerra de Suecia, Assange sostiene que al entregar el premio a Machado, la Fundación Nobel, incluida su presidenta Astrid Söderbergh Widding y la directora ejecutiva Hanna Stjärne, transformaron "un instrumento de paz en un instrumento de guerra". Además, acusa a unas 30 personas vinculadas a la Fundación de delitos graves como apropiación indebida de fondos, facilitación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Assange afirmó que la directiva de la Fundación era consciente de los riesgos que implicaba premiar a Machado, ya que "saben de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de EE. UU., y sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar". Por eso, exigió que se cesen los pagos del premio.

La denuncia fundamenta que la entrega del Nobel a Machado viola el Artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma, al facilitar crímenes de guerra, agresión y delitos contra la humanidad. También señala que esta acción contradice el testamento de Alfred Nobel, que establece premiar a quien haya realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones.