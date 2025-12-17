Trump ordenó un bloqueo petrolero total a Venezuela y sube la tensión en el Caribe

El presidente Donald Trump dio un paso más en su avanzada contra Venezuela al ordenar este martes un bloqueo petrolero total al país caribeño, para "todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país". Lo hizo a través de una publicación en su red social Truth Social, en la que además acusó a su par venezolano Nicolás Maduro de usar el petróleo de "yacimientos petrolíferos robados" para financiar "el narco terrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

El republicano también incriminó al gobierno de Caracas de "enviar inmigrantes ilegales y criminales a Estados Unidos durante la presidencia débil e inepta de Biden", los cuales "ya están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", tal como indicó en la publicación.

"Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó al final del texto.

Noticia en desarrollo