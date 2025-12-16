Como parte de su presunta política antidrogas y su avanzada contra Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, clasificó al fentanilo como "arma de destrucción masiva" en una resolución firmada por la Casa Blanca este lunes. Esta decisión, que llega después de que el mandatario estadounidense anunciara el comienzo de los ataques terrestres sobre Venezuela la semana pasada, habilitaría ahora al republicano a ordenar el despliegue de tropas federales en ese territorio bajo un marco legal para la legislación norteamericana, una estrategia similar a la que usó el presidente George Bush hijo para ordenar la invasión a Irak en 2003.

Trump cerró la semana pasada anunciando que comenzará con los ataques terrestres en Venezuela, a la par que la opositora al presidente venezolano Nicolás Maduro, María Corina Machado, recibía el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Desde Caracas tomaron el aviso como una advertencia, por lo que Maduro y su vice, Delcy Rodríguez, llamaron a la población venezolana a estar "listos y atentos" frente a una posible invasión estadounidense. Maduro también pidió a los venezolanos "partirle los dientes a Estados Unidos" en caso de que Washington ordenara un avance sobre el territorio nacional venezolano.

"Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva”, mientras firmaba el decreto. "Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo. Que sepamos, mueren entre 200.000 y 300.000 personas cada año", aseguró el republicano, comparando los presuntos daños anuales del fentanilo a los que hacen las armas nucleares.

Esta orden ejecutiva instruye a las agencias federales, que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo estadounidense, a poder utilizar herramientas tácticas, legales y financieras contra todo lo asociado por ellos al fentanilo que pueda afectar a la población estadounidense. Este recurso estaba, hasta ahora, reservado únicamente para escenarios vinculados al terrorismo o amenazas químicas.

La misma estrategia utilizó el presidente republicano George Bush hijo en 2003, cuando acusó a Irak de tener armas nucleares y a su líder, Saddam Hussein, de tener lazos con el terrorismo y con Al Qaeda, organización que Bush acusó de peligrosa y de atacar a la población estadounidense en el atentado a las Torres Gemelas en 2001. Primero señaló al país de tener esas armas, después ordenó la retirada de Hussein de territorio iraquí y, finalmente, avanzó militarmente sobre Bagdad, capital de Irak.

Las declaraciones de Trump tras la calificación del fentanilo como "arma de destrucción masiva"

Trump confirmó la noticia en una conferencia de prensa este lunes 15 a la noche desde el Despacho Oval. Vinculó al fentanilo como un producto usado por el narcotráfico para "la financiación de organizaciones criminales y grupos armados".

"El potencial de que el fentanilo sea utilizado para ataques terroristas concentrados y a gran escala es una amenaza grave para Estados Unidos", declaró el mandatario mientras citaba el documento oficial firmado por él.

Esta resolución llegó mientras, en el plano operativo, la Casa Blanca llevó a cabo desde agosto la destrucción de presuntas embarcaciones utilizadas por el narcotráfico, cosa que nunca fue esclarecida realmente por las autoridades estadounidenses.