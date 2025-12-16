Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales en diciembre 2025: el Gobierno confirmó la fecha

Aguinaldo que cobran estatales

Con el cierre del año cada vez más cerca, los gobiernos comienzan a definir el calendario de pagos del aguinaldo para los trabajadores estatales. En ese marco, ya hay confirmaciones tanto a nivel nacional como provinciales. A nivel nacional, el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los empleados estatales se encuentra dentro de los plazos habituales establecidos por la normativa vigente, que fija como fecha límite el 18 de diciembre. Como ocurre todos los años, cada organismo y jurisdicción puede definir el día exacto de acreditación dentro de ese margen, por lo que los depósitos suelen realizarse de manera escalonada según el área y el banco de pago.

Cuándo cobran estatales aguinaldo

Además del pago del aguinaldo, el Ejecutivo nacional avanzó en definiciones salariales. Según informó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Gobierno aceptó reconocer la diferencia entre la pauta salarial acordada para el período —del 5%— y la inflación real, que alcanzó el 8,8%. Ese desfasaje del 3,8% se sumará al 1% ya previsto para noviembre, lo que eleva el incremento total al 4,8% sobre los haberes del mes. El ajuste se aplicará tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados del sector público y se verá reflejado en los recibos de noviembre.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la mejora del Mínimo Garantizado, que pasará de $70.000 a $100.000. El aumento impactará especialmente en las categorías más bajas del escalafón estatal y busca sostener el poder adquisitivo de los salarios iniciales frente a la inflación.

En el caso de Mendoza, el Gobierno provincial confirmó este martes que los trabajadores estatales cobrarán el aguinaldo el próximo viernes 19 de diciembre. La información fue comunicada a través de una publicación en redes sociales, donde se indicó que ese día el monto estará depositado para todos los empleados públicos de la provincia.

Aguinaldos: cuándo se paga

Los salarios públicos perdieron más de un 30% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023

En medio de un proceso de recorte y ordenamiento del gasto público, la evolución de los sueldos estatales muestra una brecha cada vez más evidente entre los distintos niveles de administración. Mientras que en septiembre el poder adquisitivo de los trabajadores provinciales se ubicó 6,3% por debajo del registrado en noviembre de 2023, los empleados de la administración nacional sufrieron una caída mucho más profunda, que llegó al 32,6%.

Según el análisis de Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), esta diferencia no surgió de un día para el otro, sino que es el resultado de una tendencia que comenzó a principios de año y se fue acentuando con el paso de los meses.

En enero de 2024, tanto los salarios nacionales como los provinciales mostraban una pérdida similar, cercana al 22% respecto del poder de compra de noviembre del año anterior. Sin embargo, desde entonces los sueldos provinciales iniciaron una recuperación paulatina, mientras que las remuneraciones del sector nacional siguieron deteriorándose.