Otro gremio hace paro contra la reforma laboral de Milei: crece la convocatoria de este jueves

A pocas horas del paro nacional con movilización que convocó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 18 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei, desde la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) confirmaron que realizarán una huelga contra la "regresiva" iniciativa que "pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar" la de los empleados.

El Gobierno nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad.

En medio de los violentos ataques que sufren los gremios, los aceiteros confirmaron que realizarán un paro desde las 00 horas de este jueves y advirtieron que "hay tres niveles de ataque" contra los derechos de los trabajadores. Aseguran que el "primer objetivo" de la administración libertaria consiste en "modificar la negociación colectiva, buscando destruir los convenios colectivos de actividad, favoreciendo convenios por empresa y sindicatos por empresa para fragmentar al colectivo obrero". En el mismo sentido, señalan que el proyecto "busca terminar con la ultraactividad de los convenios".

De esta manera, el gremio aceitero asegura que esto implica "una prohibición de facto", ya que limita "al extremo el ejercicio del derecho de huelga, aplicando a la casi totalidad de actividades las categorías de 'servicios esenciales' y de 'importancia trascendental', lo que implica que se tenga que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%".

También apuntó contra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social, "medidas que generarán una transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al capital privado, y que desfinanciarán al sistema previsional; esto es, más hambre para los jubilados. También implica mayores facilidades para que la patronal despida y menores indemnizaciones para quien sufre la pérdida de su puesto de trabajo".

La tercera dimensión de esta ofensiva "son múltiples cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y otras leyes laborales para generar un mayor disciplinamiento en los lugares de trabajo". Uno de los más importantes es la implementación del "banco de horas", que rompe con la jornada laboral, obligando a trabajar hasta 12 horas por día cuando se le ocurra a la patronal, que además ya no deberá pagar las horas extras como tales. Desde el gobierno afirman que es para “actualizar el modelo laboral argentino, reducir litigiosidad y adecuar los procesos productivos a las nuevas dinámicas del empleo”.

Masiva movilización contra la reforma laboral de Milei: qué pasará en las calles

Este proyecto, anunciado con bombos y platillos por el oficialismo, será el que mayor resistencia tenga en las calles: a la movilización anunciada por la CGT para este jueves, se fueron sumando las dos CTA, sindicatos combativos de izquierda, movimientos sociales, gremios estatales y el peronismo referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Si bien funcionarios de su gobierno ya habían confirmado su presencia a El Destape, el Movimiento Derecho al Futuro, espacio que promueve Kicillof, anunció formalmente que se sumará a la convocatoria. "Marchamos contra la reforma laboral", publicó en Instagram el espacio, junto al horario y lugar de la convocatoria.

Durante la tarde del domingo, se conoció que la ATE decidió lanzar un paro nacional para que todos los empleados públicos puedan plegarse a la protesta en Plaza de Mayo. "Es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, peor aún que la que regía en dictadura. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático", escribió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X.