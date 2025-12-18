Las y los trabajadores de El Destape repudiamos la eliminación del Estatuto del Periodista

El proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno y que debate el Congreso encarna un brutal ataque del presidente Javier Milei contra todos los trabajadores de la Argentina, incluidos los del rubro periodístico: con la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas busca suprimir derechos consagrados y atentar directamente contra la libertad de expresión.

Esos estatutos, que el Gobierno incluyó en el texto sin previa discusión y ante un tratamiento exprés en el Congreso, protegen a quienes día a día realizan la actividad periodística, a quienes les brinda protección para que quienes los emplean se ajusten a la ley, a la vez que limita las horas de trabajo por semana y establece las condiciones de los distintos derechos adquiridos, como las vacaciones, la indemnización por despido y el régimen de horas extras, entre otras cuestiones que establece.

Este es un nuevo ataque de Javier Milei a quienes día a día ejercemos el periodismo, después de la construcción de un relato que comenzó desde incluso antes de ser presidente: cada vez que puede, incurre en repudiables frases como que los argentinos “no odian demasiado a los periodistas” y otras expresiones similares. Ya como presidente, incurrió en otras ofensivas, como denuncias contra periodistas -incluidos compañeros de El Destape- por la publicación de una nota o por una frase dicha al aire.

La eliminación del Estatuto del Periodista está enmarcada en un proyecto de ley de reforma laboral que no le mejora la vida a ningún trabajador de la República Argentina: autoriza a los patrones a acomodar las horas de sus empleados dependiendo de la demanda, lo que permitiría que se generen jornadas laborales más extensas; plantea la posibilidad de eliminar el sistema de indemnización y pasar al de un fondo de cese laboral, y, entre otras tantas aberraciones, declara como esenciales algunos rubros con el objetivo de limitar el derecho a huelga.

Las y los trabajadores de El Destape rechazamos este nuevo ataque del gobierno de Javier Milei a todos los trabajadores argentinos, con especial encono en quienes ejercen el periodismo. Instamos a los senadores y diputados a rechazar en el Congreso el proyecto de ley de reforma laboral y adherimos a la movilización a Plaza de Mayo desde las 15.

FIRMAN:

Adrián Murano - Agustina Arredondo - Alfredo Zaiat - Ana Laura Mársico - Antonella Bernetti - Ari Lijalad - Bárbara Simeoni - Belén Bartoli - Carla Pelliza - Chiara Detinis - Cielo Maguna - Cristian Carrillo - Deborah Gornitz - Edgardo Nuñez - Esteban Micozzi - Ezequiel Bergonzi - Ezequiel Fernández Moores - Fabiana Solano - Federico José Ruiz - Federico Lamas - Federico Pazos - Federico Pokorowski - Fermina Duarte - Fernando Cibeira - Fernando Galluzzo - Fernando Luis Alonso - Florencia Blanco - Francisco Kovacic Gonzalez - Franco Formoso - Franco Mizrahi - Gabriel Santana - Gimena Figueroa - Gino Viglianco - Giselle Tepper - Guadalupe Abraham Toral - Ignacio Dunand - Javier Peverelli - Javier Slucki - Jeremías Wald Acuña - Joaquín Miguel Uturbey - Jonathan Heguier - Juan Manuel Romero - Julián Malek - Karen Costas - Lu Frascini - Lucas Bo -Lucía Rodríguez Bosch - Luciana Espíndola - Luis Mansilla - Lula González - Manuel Flores - Manuel Giles - Manuel Rodríguez - María Laura Carpineta - Mariana Itatí Benítez - Mariano Parada Lopez - Martín Fernando Beraza - Martina Solomita - Matías Colombatti - Matias Fernandez - Micaela Benítez - Michelle Bercoff - Nicolás Esquibel - Nicolás Nuñez - Nicolás Sartoris - Noelia Barral Grigera - Pablo García - Patricia López - Paula Belén Costanzo - Pilar Rodríguez Farías - Rocío Alterleib - Rodrigo Nuñez - Santiago Ballatore Nisenbaum - Santiago Ignacio Marani - Sebastián Premici - Sofía Luna Roberts - Sofía Olivera - Sofía Solari Arena - Valentín Roth - Valentina Quinteros - Victoria Migliorini