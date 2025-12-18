Boca busca un delantero de 6 millones de dólares y Riquelme ya lo negocia

Riquelme dejó los sondeos atrás y avanzó con una propuesta formal

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra en marcha y los primeros movimientos que se registran exponen que Juan Román Riquelme se puso al frente de una negociación para que Boca pueda sumar su primer refuerzo. Uno que llegaría desde el exterior siempre y cuando acepten la propuesta de 6 millones de dólares. El delantero dio luz verde para negociar su traspaso, pero falta el acuerdo entre clubes.

La zona de ataque del Xeneize puede sufrir grandes cambios pensando en la temporada 2026, debido a que no se encuentran confirmadas las continuidades de Miguel Merentiel y Milton Giménez. Ambos podrían salir y esto demanda iniciar la búsqueda de al menos dos delanteros con el fin de disponer de una cuota asegurada de goles. Uno de los candidatos está en el fútbol colombiano y se mostró muy interesado por la posibilidad.

Hinestroza dio señales de que quiere ser traspasado a Boca

"Boca aceleró por Marino Hinestroza. Le ofertó a Atlético Nacional para comprar al extremo colombiano una cifra de monto fijo + bonos que oscila en los 6 millones de dólares", expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (Ex Twitter). Después de varios rumores de sondeos, consulta de condiciones, el conjunto de la Ribera dio un paso más que importante y se espera que la respuesta llegue antes del fin de semana.

"Todo lo bueno tarda", expresó el atacante colombiano en sus redes sociales en una clara señal de esperanza y abierto a que la transferencia se consolide con el paso de las horas. "Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo", profundizó el periodista César Luis Merlo en Picado TV. Lo particular de esta negociación es que no hay otro club interesado que disponga de chances igual de concretas para quedarse con la ficha.

¿Llega con Borja?

Lo primero a señalar es que se trata de un rumor que nació a partir de una entrevista que le realizaron a Miguel Borja en ESPN sobre qué chance había de que se pusiera la camiseta de Boca después de que Marcelo Gallardo le dijera que no le iba a renovar el contrato en River. El propio jugador fue el que se encargó de dejar abierta la puerta para que esto suceda. Luego, su hermano sumó una serie de comentarios de que podría ser posible negociar su llegada en caso de que Juan Román Riquelme llamara.

“¿Si me llama Román? Tengo mi hermano aquí que es hincha de Boca. No le puedo cerrar las puertas a ningún club", expresó el colombiano. No obstante, los comentarios que se desprende señalan que no hubo ningún tipo de acercamiento formal y que tendría un pre contrato firmado con el Cruz Azul de México. Un club que lo vienen sondeando desde mucho antes de que se confirmara que no iba a continuar en el Millonario.