Charles James Spencer-Churchill es primo de Lady Di y descendiente de Winston Churchill.

Charles James Spencer-Churchill, duque de Marlborough y primo lejano de la Princesa Diana de Gales, fue formalmente acusado de tres cargos de estrangulamiento intencional contra la misma persona en Woodstock, Oxfordshire. El arresto se produjo el 13 de mayo de 2024, y está programado para presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Oxford el 18 de diciembre.

Los hechos que motivaron los cargos ocurrieron en un periodo que va desde noviembre de 2022 hasta mayo de 2024. A pesar de que la presunta víctima no fue identificada públicamente, el proceso judicial continúa en curso y mantiene en vilo a la opinión pública.

El aristócrata, de 70 años, fue arrestado el 13 de mayo de 2024 y está citado a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Oxford este jueves por unos presuntos delitos que habrían tenido lugar entre noviembre de 2022 y mayo de 2024.

Además, en 2007 fue sentenciado a varios meses de cárcel por conducción temeraria y perdió el carné de conducir. Intentó mejorar su imagen pública en 2021, cuando fue concejal del Ayuntamiento de Woodstock, pero las nuevas acusaciones vuelven a ponerlo en el centro de la polémica.

El padre del aristócrata analizó la situación con una frase que llamó la atención: “Creo que en todas las familias hay ovejas negras, y eso no es nada nuevo”. Este comentario alude al pasado problemático de Charles, quien en los años noventa fue condenado por falsificación de recetas médicas, lo que le valió un breve paso por prisión.

Descendiente de Winston Churchill y primo de Lady Di

Spencer-Churchill es el duodécimo duque de Marlborough, título que heredó en 2014 tras el fallecimiento de su padre, John Spencer-Churchill. Antes de asumir el ducado, era conocido como Jamie Blandford y fue una figura habitual en los círculos de la aristocracia británica durante décadas.

Además, su parentesco con Lady Di y con el ex primer ministro Winston Churchill, refuerza la notoriedad de la familia en la historia del Reino Unido.

Casado en dos ocasiones, su nombre está ligado al histórico Palacio de Blenheim, una majestuosa finca barroca de más de 300 años donde nació Winston Churchill. Sin embargo, actualmente no es el propietario del lugar, que pertenece y es gestionado por la Blenheim Palace Heritage Foundation, una entidad independiente.

Blenheim Palace, una finca barroca de más de 300 años situada en Woodstock y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Posee 187 habitaciones y más de 18.580 metros cuadrados, superando en tamaño al Palacio de Buckingham y al Castillo de Windsor.

Palacio de Blenheim

Este palacio fue un regalo de la reina Ana a John Churchill, primer duque de Marlborough, en 1704, como reconocimiento por su victoria en la Guerra de Sucesión Española. Además de su valor histórico, el palacio sigue siendo un escenario relevante en la vida pública británica. En julio de 2024, el rey Carlos III organizó allí recepción para más de 40 líderes europeos, entre ellos Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron.