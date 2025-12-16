El monarca compartió detalles sobre su tratamiento contra el cáncer.

Tras meses sin brindar novedades sobre su salud, el rey Carlos III de Reino Unido confirmó que en 2026 su tratamiento contra el cáncer podría ser menos intenso, gracias a un diagnóstico temprano y a la respuesta positiva a la terapia. En un mensaje televisado por Channel 4, el monarca compartió detalles de su proceso y destacó cómo esta etapa representa tanto una bendición personal como un avance notable en la lucha contra esta enfermedad.

El propio Carlos III afirmó: “Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede reducirse en el nuevo año”. Este anuncio refleja una evolución favorable que permitirá pasar a una fase preventiva con menor frecuencia en sus controles, según indicaron fuentes cercanas al Palacio de Clarence House.

Además, el rey subrayó la relevancia de detectar el cáncer a tiempo, y aseguró que “un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas”. Reconoció que recibir un diagnóstico puede ser abrumador, pero destacó que esta detección temprana ofrece a los equipos médicos un tiempo valioso para actuar y brinda esperanza real a quienes enfrentan la enfermedad.

En su discurso, Carlos III valoró el trabajo de la “comunidad de cuidados” que acompaña a los pacientes oncológicos, incluyendo especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios, quienes desempeñan un rol fundamental para salvar y mejorar vidas día a día.

Sin embargo, el monarca expresó una preocupación contundente: más de nueve millones de personas en el Reino Unido no se realizan los controles de cribado de cáncer recomendados. “Son, al menos, nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano que se pierden”, alertó. Según explicó, muchas personas evitan estos chequeos porque los consideran “aterradores, vergonzosos o incómodos”, pero enfatizó que esos temores no valen la pena frente a los beneficios.

“Unos momentos de pequeña incomodidad son un ínfimo precio a pagar por la certeza que llega después, cuando se confirma que no se necesitan más pruebas o se detecta la enfermedad de forma temprana, con una intervención que puede salvar la vida”, insistió el rey en su mensaje.

La campaña de concientización del rey Carlos

Con la llegada del fin de año, Carlos III hizo un llamado a la población para que la detección temprana del cáncer sea uno de los propósitos para el 2026. “Tu vida, o la vida de alguien que amas, puede depender de ello”, concluyó.

Este mensaje fue grabado el 27 de noviembre en Clarence House y forma parte de la campaña Stand up to Cancer (Enfrentarse al cáncer), impulsada por Cancer Research UK y Channel 4. La iniciativa coincide con el lanzamiento en el Reino Unido de una nueva herramienta en línea para consultar sobre chequeos oncológicos.

Recordemos que el diagnóstico de Carlos III se conoció en febrero de 2024, cuando se detectó un cáncer tras un estudio por agrandamiento de la próstata. Esto lo llevó a suspender algunas actividades oficiales por un tiempo, aunque luego retomó su agenda con normalidad relativa.