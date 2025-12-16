Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini ya tiene preparado a su nuevo invitado para este martes 16 de diciembre a la noche en Otro Día Perdido, programa que lleva adelante en El Trece con sumo éxito. El ciclo responde bien en las mediciones de Ibope no solo por el formato de sus entrevistas, sino también por la calidad de los entrevistados que lleva, asi como por las atinadas intervenciones que hacen tanto él, durante la nota, como Rada, que aporta comentarios graciosos y trucos de magia que se viralizan en las diferentes redes sociales.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este martes 16 de diciembre?

Según lo publicado por el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que estará esta noche en el estudio será Agustina Cherri, reconocida actriz. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

¿Quién es Agustina Cherri?

Agustina Cherri es una actriz, cantante y modelo argentina nacida el 15 de febrero de 1983 en Vicente López. Su carrera artística comenzó desde muy joven y alcanzó gran popularidad en la década de 1990 como figura infantil y juvenil, especialmente por su participación en exitosas producciones televisivas como Grande Pa!, Chiquititas y Verano del 98'. Con el tiempo, logró una buena transición hacia roles adultos: desde Son Amores hasta Los ricos no piden permiso.

Al margen de su faceta profesional, supo estar en pareja con Gastón Pauls y tener dos hijos con él: Muna, nacida en 2009; y Nilo, en 2011. En 2014, tras siete años de relación, decidieron separarse. Al poco tiempo se puso de novia con el músico Tomás Vera, con quien tamién tuvo dos hijos: Alba, que vio luz en 2019; y Bono, que hizo lo propio en 2023. Además, desde el 2004 lleva adelante ADA ("Amigos del alma"), una organización sin fines de lucro para albergar a víctimas de violencia de género.