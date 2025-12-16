Santa Fe avanza con la obra vial más ambiciosa de su historia: de qué se trata

La obra, que se lleva a cabo en los trazos ubicados sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II; ya supera el 25% de ejecución

El Gobierno de la provincia de Santa Fe continúa con las obras para el ensanchamiento de tres puentes ubicados en distintos tramos de la Ruta 4, en el departamento San Cristóbal.

La obra, que se lleva a cabo en los trazos ubicados sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II; ya supera el 25% de ejecución y cuenta con una inversión local actualizada de $11.600 millones.

"Tenemos el plan de obra pública más ambicioso de la historia de la Provincia, y lo estamos haciendo bajando los costos del Estado y de la obra pública”, destacó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Por su parte, el administrador general de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo, explicó que “el ancho de calzada era estándar en rutas de pavimento antiguas, quedaron angostos, estos puentes se cobraron vidas y era necesario que los intervengamos”.

¿En qué consiste la obra vial más ambiciosa de la historia de Santa Fe?

A cargo de la UTE conformada por Mundo Construcciones S.R.L. y Rovial S.A., la obra busca mejorar de manera exponencial la seguridad vial tanto de los vecinos como de la producción que utilizan diariamente el corredor.

Además del ensanchamiento de las estructuras, la intervención también incluye mejoras en los accesos a los puentes, mantenimiento de alcantarillas y desagües, refuerzo en las defensas metálicas, iluminación LED, pintura y cartelería.

“A los 13,3 metros de ancho entre calzada y banquinas hay que agregarle la defensa metálica, dando un ancho total de unos 14,6 metros, más que el doble del ancho actual. Después de haber hecho los terraplenes temporales para controlar el caudal de los arroyos, empezamos a trabajar en las estructuras del nuevo puente, agregando pilotes de hormigón paralelos a la estructura actual para así poder hacer el ensanchamiento del tablero”, amplió Seghezzo.

Puente por puente: así avanza la obra vial más grande la historia de Santa Fe