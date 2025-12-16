Los exportadores todavía no sueltan los granos y especulan con otra baja de retenciones

La baja en los derechos de exportación implementada por Luis Caputo no resultó significativa y eso se aprecia en las pocas anotaciones de exportaciones tanto en trigo, maíz como en soja. Aunque en las últimas horas descolló un pedido de embarque desde COFCO, la exportadora china, con 90.000 toneladas de trigo por considerarlo el “cereal más barato del mundo”. La empresa no encargaba embarques de trigo de la Argentina desde la década de 1990 según se destacó en un artículo de la agencia Bloomberg.

“En el caso de la soja todavía vemos precios elevados respecto de la capacidad de pago, incluso con las tasas más bajas, y teniendo en cuenta los descuentos habituales. En el caso del trigo la presión de cosecha, más los problemas de calidad, llevan a un mercado donde es muy difícil asegurar cuál es la capacidad de pago. Una duda pendiente es si esta será toda la reducción que veremos, o cabrá alguna rebaja adicional. Es imposible asegurarlo”, sostuvo Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La administración Milei necesitará un viento de cola para lograr una mayor cantidad de embarques de granos ante su declarada necesidad de sumar divisas en el Banco Central tal como lo reclamaba el FMI.

Con la reciente experiencia de haber generado el adelantamiento de las ventas de soja a partir de llevar a cero las retenciones por 72 horas, no queda claro si los productores se conformaran con una rebaja de apenas dos puntos porcentuales (una diferencia extra de 8 dólares para la soja) o si seguirán presionando para una mayor quita o directamente jugarán su carta de una devaluación encubierta.

Dudas sobre la cosecha récord de trigo

La cosecha argentina de trigo avanza sobre el 60% del área con rendimientos promedio de 41,4 quintales por hectárea. Por estas horas, existe cierta disparidad entre las estimaciones locales del total estimado de la actual cosecha. La Bolsa de Rosario proyecta hasta 27,7 millones de toneladas, mientras que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se mantiene en los 25,5 millones de toneladas y el servicio de estadísticas de los Estados Unidos (USDA, utilizado como referencia mundial) calculó 24 millones.

Sea cual sea el resultado final, será una cosecha récord de trigo aunque no exenta de problemas. “Los elevados rindes siguen contrastando con un contenido bajo de proteína. Sin embargo, durante la semana la Federación Molinera comentó que no tendrían problemas para abastecerse, toda vez que esperan mejor calidad en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay gran preocupación por los resultados encontrados hasta el momento”, sostuvo Romano. Una menor calidad de los rindes significa una disminución del valor para los productores.

El consumo interno de trigo suele ubicarse en torno a los 8 millones de toneladas; por ende, quedarían para la exportación entre 19 y 16 millones de toneladas. “Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy grande por colocar una cosecha históricamente grande de trigo, en un mercado saturado de oferta, y contando con trigo de baja calidad. Esto llevó a precios FOB muy bajos, y con la presión de cosecha, valores ofrecidos que también resultaron bajos para los productores”, puede leerse en el último informe de la Universidad Austral.

De este total de saldo exportable, aproximadamente 10 millones de toneladas deberían colocarse entre diciembre, enero y febrero. El lunes de esta semana, luego de haberse publicado en el Boletín Oficial la baja de apenas dos puntos de las retenciones, se anotaron declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de trigo por 480.000 toneladas.

El dato significativo fue el embarque solicitado por la china COFCO por 90.000 toneladas; la cooperativa ACA (de Coninagro) realizó DJVE por 180.000 toneladas; en el caso de Cargill fueron 200.000 toneladas y otras 10.000 por parte de CHS.

La soja está por el piso

La baja de retenciones de dos puntos porcentuales en la soja todavía no hizo mella en el sector. “La baja de 2 puntos en los derechos de exportación implicó una reducción de impuestos teórica de entre 8 y 9 dólares por tonelada. Sin embargo, los precios que se vienen pagando localmente muestran un margen de industria bruto bajo comparado con otros años, por lo que esta mejora podría ir más a recomponer margen que a mejorar precios”, agregó Romano en su informe para la Universidad Austral.

De acuerdo a los datos de la cámara de exportadores CIARA CEC, la cosecha de soja 2025-2026 arroja un estimado de 48,5 millones de toneladas, de las cuales quedaban por venderse al cierre de noviembre cerca de 38,7 millones de toneladas, el 84% de la campaña.

Durante diciembre, las empresas exportadoras de soja y subproductos adelantaron DJVE por apenas 320.000 toneladas. Durante el primer día de vigencia plena de la baja de dos puntos de las retenciones, las declaraciones juradas fueron por 205.000 toneladas.

De acuerdo al sistema de registración online SIO Granos, el precio hacia el productor local bajó de los 500.000 pesos por tonelada a los 497.500 pesos por tonelada, con una disminución significativa de ventas entre lunes y martes. ¿Se esperan mejores precios? ¿Seguirán guardando la producción hasta conseguir un nuevo dólar soja por 72 horas?

Todo esto repercute en los niveles de liquidación de divisas diarios. Según lo informado por la CIARA CEC, durante los primeros 8 días hábiles de diciembre, se vendieron en el mercado único y libre de cambios apenas 330 millones de dólares, un promedio de 41 millones de dólares diarios cuando en diciembre de 2024 se había registrado un promedio de 105 millones por día.