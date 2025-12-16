LLA quiere dictaminar este martes el Presupuesto y votarlo el miércoles en Diputados

"Estamos trabajando de sol a sol y conversando con la oposición amiga", exageró el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch luego de ser reelecto como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde este martes buscará sacar dictamen del proyecto del Presupuesto 2026. El objetivo es darle media sanción el miércoles en el recinto, en trámite ultra exprés para que quede aprobado antes de las Fiestas. Le sumarán la leyes de Inocencia Fiscal -conocida como la de "los dólares del colchón"- y la de Compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que busca establecer por ley que un presupuesto no puede ser deficitario y que las nuevas leyes no regirán hasta que no se establezca su financiamiento. Para asegurar el rápido tratamiento, La Libertad Avanza se guardó la mayoría de lugares en la comisión, en la que también dejó asientos para los legisladores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, la oposición "amiga" de la que hablaba Benegas Lynch. Sin embargo, los gobernadores aún no estarían conformes con el texto.

Desde que asumió Milei, gestiona con un presupuesto prorrogado. "La Argentina se merece tener un presupuesto", sostuvo ahora Bertie. En realidad, fue el propio oficialismo que hizo poco y nada para que el año pasado se aprobara y así tener las manos libres para mover partidas a su antojo. Hacerlo por tercer año consecutivo les pareció demasiado, pero buscarán que se apruebe prácticamente sin modificaciones respecto a la propuesta que diseñó el ministro Luis Caputo. Para eso, además de la reelección de Benegas Lynch se aseguraron 20 vocalías en la comisión, con lo que quedaron a sólo cinco del dictamen. Además, quedaron cuatro para el bloque Pro-UCR y cuatro para los aliados provinciales. Por fuera de ellos, sólo hay 18 de Unión por la Patria y tres para Provincias Unidas. Unión por la Patria presentará su propio dictamen de minoría

Es decir, parece un hecho que tendrán número para el dictamen, pero deberán terminar de convencer a los gobernadores dialoguistas. Hasta ahora, los delegados provinciales consiguieron menos de lo que esperaban de los diálogos con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No hubo respuesta, ni promesa, respecto a la deuda que reclaman las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Más que las negociaciones grupales, Economía prefiere los tratos bilaterales porque los resuelve con la reactivación de algunas obras, ATN y promesas personales. Por ejemplo, este mismo lunes el Ejecutivo envió al Congreso la reforma de la ley de Glaciares, de interés particular para los gobernadores de provincias mineras, convertidos en los principales aliados del Gobierno. Tal vez resulte la llave para la aprobación del dictamen de Presupuesto.

También quedó constituida la comisión de Legislación Penal, donde fue confirmada la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien pasó del Pro a las filas de La Libertad Avanza. La prioridad será el dictamen de la ley de Inocencia Fiscal, que a mediados de año presentó el hoy ex diputado José Luis Espert, que busca modificar el Régimen Penal Tributario de manera de subir el umbral que el Estado considera evasión hasta un monto de 100 millones de pesos. Para la oposición se trata de otro blanqueo. Además, en el temario figuraba el Compromiso para la estabilidad fiscal, pero parecía mucho más difícil que pudiera reunir mayoría para el dictamen.

Desde el peronismo buscarán desactivar los acuerdos del Gobierno con gobernadores que signifiquen la aprobación del Presupuesto o de algún proyecto que les interese a cambio de apoyar la reforma laboral. Fue algo que conversó este lunes el triunvirato de la CGT con un grupo de diputados pertenecientes al sector kirchnerista Primero la Patria. Los representantes sindicales buscarán hablar con todos los mandatarios provinciales para convencerlos de la gravedad de lo incluido en el articulado de la reforma, de manera que no acepten una aprobación a libro cerrado en virtud de un trato con la Casa Rosada. Esperaban ser escuchados, aunque sabían que la mano vernía complicada. Una gran movilización el jueves les facilitaría sus argumentos.