Avanzan en Diputados los tratamientos del Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal

La Cámara de Diputados acelerará este martes los tratamientos de los proyectos de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal. El oficialismo espera tener las medias sanciones esta semana. En paralelo, el Senado comienza a organizar el tratamiento de la reforma laboral.

A las 12 del mediodía, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que este lunes ratificó a Alberto "Bertie" Benegas Lynch como presidente, tratará las iniciativas de Presupuesto 2026. La vicepresidencia primera de la comisión quedó para Unión por la Patria, que la reservó pero no dio el nombre de quién la ocupará; la vicepresidencia segunda la ocupa la diputada del PRO Daiana Fernández Molero.

A las 15, se reunirá el plenario de comisiones integrado por la de Presupuesto de Hacienda y la de Legislación Penal, que debatirán las iniciativas de Inocencia Fiscal y de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

"Esperamos que se firme el dictamen mañana", declaró Benegas Lynch en diálogo con A24, antes de explicar que espera que se trate en el recinto "el miércoles o el jueves". Asimismo, aseguró que su "esperanza" es que los tres proyectos se aprueben en las dos cámaras antes de fin de año, "sobre todo el Presupuesto". "No hay antecedente de que le hayan rechazado el Presupuesto a un presidente y ya van dos años que se lo han rechazado a Javier", agregó.

La reforma laboral en el Senado

En paralelo, el martes comenzará a diagramarse la estructura para el tratamiento de la reforma laboral en la cámara alta: senadores oficialistas se reunirán a las 10 con la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, para discutir el armado de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde La Libertad Avanza (LLA) aspira a tener la mayoría para facilitar la emisión del despacho.

El esquema diseñado por el oficialismo es comenzar a debatir en un plenario de comisiones la reforma laboral el miércoles, jueves y viernes, como muy tarde, para emitir dictamen y así poder tratar el texto definitivo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026.