Receta clave para la merienda: cómo hacer una torta económica y rendidora, según Paulina Cocina

A la hora de la merienda no hay nada como comer algo dulce y, por suerte, existe una opción económica y rendidora para hacer: la torta de aceite. Se trata de una preparación super esponjosa, que es fácil de hacer y que lleva ingredientes fáciles de conseguir.

Receta fácil para hacer torta de aceite: cómo prepararla paso a paso

La torta de aceite es uno de los clásicos bizcochuelos para merendar, ya que es rico, fácil de preparar y muy rendidor. La influencer culinaria Paulina Cocina compartió una receta clave para preparar la clásica torta bien esponjosa, ideal para acompañar con mate o un buen café.

Ingredientes

½ taza de aceite de oliva.

3 huevos grandes.

¾ de taza de azúcar.

½ taza de leche entera.

½ cucharadita de extracto de vainilla.

½ cucharadita de extracto de almendra.

1 ½ taza de harina de trigo.

1 ½ cucharadita de polvo de hornear.

½ cucharadita de sal.



La torta de aceite es una opción rendidora, económica y riquísima para la merienda

Preparación de la torta de aceite paso a paso

Primero es clave precalentar el horno a 180ºC. Además, hay que enmantecar y enharinar un molde y reservar. Por otro lado, un recipiente batir los huevos y el azúcar a alta velocidad durante 5 minutos, comenzar a sumar el aceite de oliva poco a poco y mezclar hasta que esté bien incorporado. Sin dejar de batir, hay que añadir la leche y batir hasta que esté incorporado. Luego reducir la velocidad abajo y batir. En un recipiente mediano mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal. También gradualmente, añadir la mezcla del huevo y batir hasta que esté mezclado. Llevar la mezcla al molde y hornear a 180 grados por alrededor de 30 minutos. Se debe cocinar hasta que se introduzca un tenedor y este salga limpio. Una vez listo, dejar que se enfríe en el molde durante por lo menos 15 minutos, antes de desmoldar. Y listo, ¡ya tenés la merienda resuelta!

Los 10 trucos de Paulina Cocina para hacer bizcochuelos esponjosos

En su blog de recetas, la influencer compartió hace tiempo sus 10 consejos para asegurarte que un bizcochuelo simple salga esponjoso. Estos son: