Receta clave para la merienda: cómo hacer una torta económica y rendidora, según Paulina Cocina

A la hora de la merienda no hay nada como comer algo dulce y, por suerte, existe una opción económica y rendidora para hacer: la torta de aceite. Se trata de una preparación super esponjosa, que es fácil de hacer y que lleva ingredientes fáciles de conseguir.
Receta fácil para hacer torta de aceite: cómo prepararla paso a paso
La torta de aceite es uno de los clásicos bizcochuelos para merendar, ya que es rico, fácil de preparar y muy rendidor. La influencer culinaria Paulina Cocina compartió una receta clave para preparar la clásica torta bien esponjosa, ideal para acompañar con mate o un buen café.
Ingredientes
½ taza de aceite de oliva.
3 huevos grandes.
¾ de taza de azúcar.
½ taza de leche entera.
½ cucharadita de extracto de vainilla.
½ cucharadita de extracto de almendra.
1 ½ taza de harina de trigo.
1 ½ cucharadita de polvo de hornear.
½ cucharadita de sal.
La torta de aceite es una opción rendidora, económica y riquísima para la merienda
Preparación de la torta de aceite paso a paso
Primero es clave precalentar el horno a 180ºC. Además, hay que enmantecar y enharinar un molde y reservar.
Por otro lado, un recipiente batir los huevos y el azúcar a alta velocidad durante 5 minutos, comenzar a sumar el aceite de oliva poco a poco y mezclar hasta que esté bien incorporado. Sin dejar de batir, hay que añadir la leche y batir hasta que esté incorporado. Luego reducir la velocidad abajo y batir.
En un recipiente mediano mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal. También gradualmente, añadir la mezcla del huevo y batir hasta que esté mezclado.
Llevar la mezcla al molde y hornear a 180 grados por alrededor de 30 minutos. Se debe cocinar hasta que se introduzca un tenedor y este salga limpio.
Una vez listo, dejar que se enfríe en el molde durante por lo menos 15 minutos, antes de desmoldar. Y listo, ¡ya tenés la merienda resuelta!
Los 10 trucos de Paulina Cocina para hacer bizcochuelos esponjosos
En su blog de recetas, la influencer compartió hace tiempo sus 10 consejos para asegurarte que un bizcochuelo simple salga esponjoso. Estos son:
- Precalentar el horno: antes de empezar a preparar cualquier receta horneada se debe precalentar el horno a temperatura media. Esto hará que la cocción sea pareja de principio a fin.
- Enmantecar y reservar: luego de precalentar el horno, el siguiente paso es enmantecar (o aceitar) la fuente en la que se pondrá el bizcochuelo, enharinarlo y reservarlo. Es un consejo para que no se baje la mezcla antes de verterla en el molde.
- Cuidado con los huevos: es clave romperlos en un bol aparte porque si un huevo está podrido se pierde toda la preparación.
- Usar la harina correcta: para las tortas se suele usar la 0000, también llamada harina de repostería, ya que es menos probable que el resultado tenga gusto a pan y garantiza que esté esponjosa. Cualquier tipo de harina que se utilice debe tamizarse para evitar grumos.
- Batir correctamente: primero los huevos con el azúcar por bastante tiempo, la idea es que incorpore la mayor cantidad de aire que sea posible, hasta que llegue al punto letra, si no se bate lo suficiente se apelmaza la preparación.
- Lograr el punto letra: se alcanza cuando la mezcla de huevos y azúcar alcanza la textura de crema chantilly. Es cuando se puede “escribir” sobre la superficie de la mezcla del bizcochuelo de aceite, o de cualquier bizcochuelo en general.
- Usar movimientos envolventes: cuando se agrega la harina se debe hacer en varias veces, al menos tres, y pasar la espátula por el borde del bol y luego por el centro de la mezcla para salir y volver a empezar.
- Tener cuidado con el tamaño del molde: si se elige uno más chico de lo que se necesita, la mezcla superará los ¾ del alto del molde lo que hará que el bizcochuelo supere el borde y luego se pinche. En cambio, si es más grande de lo necesario, el bizcochuelo no va a crecer y quedará bajo.
- Poner el horno a temperatura correcta: para hacer tortas la temperatura debe ser media (unos 170 °C). Si es muy fuerte, se dorará rápido por fuera (o se quemará) y quedará crudo por dentro. Hay que dejarlo en el horno aproximadamente unos 35 o 40 minutos.
- Desmoldar: hay que recordar siempre dejar que el bizcochuelo se enfríe al menos 15 minutos antes de desmoldarlo.