EN VIVO
Recetas de cocina

Solo 3 pasos: receta de tarta de frutillas, refrescante y saludable para el verano 2026

Así es como podés preparar una tarta de frutillas, avena y crema pastelera para este verano 2026: solo se hace en tres pasos.

30 de octubre, 2025 | 10.27

Existe una receta para preparar una tarta de frutillas sin azúcar, sin harina y solo en tres pasos para este verano 2026. Ahora que es época de frutillas y se encuentran con descuento en varias verdulerías o supermercados, es ideal aprovecharlas al máximo para preparar recetas saludables, caseras y ricas.

Esta tarta es perfecta para comer en el desayuno y en la merienda o como snack. Se prepara a base de frutillas, avena y crema pastelera. La receta fue compartida por Noe Cocina, creadora de recetas en sus redes sociales, y es muy fácil de preparar. Lo mejor de todo es que solamente se hace en tres simples pasos.

MÁS INFO

Receta de tarta de frutilla sin azúcar, sin harina y en 3 pasos 

Ingredientes

  • 300 gr de frutillas aproximadamente

Base de la tarta:

  • 200 gr de avena

  • 50 gr de coco

  • 2 cucharadas de miel

  • 1 cucharada de aceite de coco

  • 2 cucharadas colmadas de mantequilla de maní

MÁS INFO

Crema pastelera:

  • 300 ml de leche

  • 2 yemas

  • 60 gr de maicena

  • 2 cucharadas de miel o agave o el endulzante que mas te guste

MÁS INFO

Preparación

Paso 1: crema pastelera

Calentar la leche hasta que este a punto de hervir y apagarla y agregarle esencia de vainilla. Opcional, agregarle una cascara de limón y cuando este por hervir retirarla. Por otro lado, colocar en un bol las yemas con la maicena y el agave, integrar bien sin que queden grumos y agregársela a la leche. Volver a encender a fuego bajo y revolver hasta que espese; retirar y tapar en contacto con papel film. Reservar.

Paso 2: base de la tarta

En un bol, colocar la avena, el coco, la miel, la mantequilla de maní y el aceite de coco, integrar bien y llevar a un molde. Presionar bien para que se una y se forme la base. Llevar al horno 8 minutos, retirar y dejar enfriar.

Paso 3: armado de la tarta

Sobre la base de la tarta, volcar la crema pastelera y encima decorar con las frutillas previamente cortadas.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas