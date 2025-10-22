Para aprovechar la temporada: la receta con los “cabitos” de las frutillas ideal para refrescarse en el verano.

Existe una receta que se prepara con los "cabitos" de las frutillas y que es ideal para preparar en verano. En plena temporada de frutillas, esta fruta se convierte en una de las más compradas para los desayunos, postres y meriendas, pero lo cierto es que se pueden preparar infinitas recetas que las incluyan.

La mayoría de las personas tira los "cabitos" de las frutillas a la hora de lavarlas y prepararlas para comer, sin saber que están desperdiciando un ingrediente estrella para preparar una receta deliciosa, saludable y refrescante: tragos con alcohol a base de jugo de frutilla, mucho más nutritivo y natural que un jugo comprado.

La receta fue compartida por Agus Liporace, creadora de contenido de recetas en sus redes sociales. "Que ni se te ocurra tirar los cabitos de la frutilla, aprovechalos y armate unos buenos tragos para este finde", escribió junto con la receta. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires atentamente el video para no perderte de ningún detalle.

Receta para preparar tragos de frutilla con los "cabitos" de las frutillas

Ingredientes

1 taza de "cabitos" de frutillas

1 taza de agua

1/2 taza de azúcar (o el endulzante que más te guste)

Preparación

Lavar bien las frutillas y cortarles la parte superior. Colocar todos los "cabitos" en una taza para calcular las medidas. Por cada taza de "cabitos" que agregues, vas a agregar una taza de agua y media de azúcar o endulzante a gusto. Llevar esta preparación a una olla a fuego medio y hervir durante aproximadamente 40 minutos, revolviendo muy bien al principio. Tiene que tomar una consistencia de jarabe. Dejarlo entibiar un ratito a temperatura ambiente. Colar la pulpa de las frutillas para quedarte con el jugo. Pasar este jugo a una botella y llevar a la heladera una vez que esté tibia. Te dura dos semanas en la heladera.

Qué tragos podés preparar con este jugo de frutillas

La idea es que con este jugo prepares todos los tragos con alcohol que se ocurran para el verano. Por ejemplo, podés preparar un trago con vino blanco, soda y jugo de frutillas, acompañado de mucho hielo. Además, le podés agregar una rodajita de naranja o de limón.

La segunda idea de trago que dio la creadora de la receta es un gin tonic de frutilla (o del sabor que quieras, mezclado con tónica y mucho hielo. Por último, también podés preparar un trago con hielo, jugo de lima, soda o agua, jugo de frutillas y una rodajita de lima. Si no te gustan las bebidas alcohólicas, simplemente podés consumirlo solo.