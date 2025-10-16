Época de frutillas: tips para conservarlas y las mejores recetas.

Las frutillas son una de las mayores delicias naturales, por lo que, cuando finalmente llega su época, las verdulerías se llenan de promociones y clientes que a lo largo del día se llevan kilos y kilos. Si sos de esos que les gusta aprovechar una buena promo y después no sabe qué hacer con tantas frutillas, a continuación te compartimos tips para conservarlas y que no se arruinen, además de las mejores recetas para comerlas, y salir del típico postre con crema o azúcar espolvoreada por encima de la fruta.

Cómo conservar las frutillas

El primer paso para conservar bien las frutillas es seleccionar aquellas que estén firmes, sin golpes ni moho. Una vez en casa, no conviene lavarlas hasta el momento de consumirlas, ya que la humedad acelera su descomposición. Lo ideal es guardarlas en la heladera, dentro de un recipiente con papel absorbente en la base y la tapa entreabierta, para permitir la circulación del aire.

Son diferentes las formas de conservar las frutillas si se congelan o guardan en la heladera.

Si las frutillas están muy maduras y no se van a consumir pronto, una buena opción es congelarlas. Para hacerlo, hay que lavarlas, quitarles el cabito y secarlas bien. Luego se colocan en una bandeja en una sola capa y se llevan al freezer. Una vez congeladas, se guardan en bolsas o frascos herméticos. De esta forma, pueden durar varios meses y se mantienen perfectas para preparar licuados, salsas o postres.

Las mejores recetas con frutillas

Mermelada casera

Lavá bien las frutillas, retirales el cabito y cortalas en trozos medianos. Colocalas en una olla junto con azúcar (aproximadamente 700 gramos de azúcar por cada kilo de fruta) y el jugo de medio limón, que ayuda a conservar el color y realzar el sabor. Dejá reposar la mezcla durante una hora para que las frutillas suelten su jugo. Luego, cociná a fuego medio revolviendo de vez en cuando para que no se pegue. Cuando empiece a hervir, bajá un poco el fuego y continuá cocinando entre 30 y 40 minutos, hasta que la preparación tome una consistencia espesa. Para saber si está lista, podés colocar una cucharadita en un plato frío: si al pasar el dedo la mermelada no se vuelve a unir, ya está. Una vez lista, verté la mermelada caliente en frascos de vidrio esterilizados, cerralos bien y dales vuelta hasta que enfríen. Esto crea un vacío natural que ayuda a conservarla por más tiempo. Se puede guardar en la heladera y dura varias semanas sin problemas.

Tarta de frutilla con crema pastelera