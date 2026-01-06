EN VIVO
Los aliados de Ucrania se reúnen con el objetivo de concretar sus compromisos de seguridad

06 de enero, 2026 | 03.50

‍Los aliados de Ucrania se reúnen en París el martes, tratando de ultimar en la medida de lo posible sus contribuciones a las ‍futuras garantías de seguridad para ⁠tranquilizar a Kiev en caso de un alto el fuego con Rusia, dijeron diplomáticos y dirigentes.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estará acompañado por más de 27 líderes en la capital francesa, junto con los negociadores estadounidenses de alto nivel Steve Witkoff y Jared Kushner, como parte de los esfuerzos para reunir una posición común ucraniana, europea y estadounidense que luego podría trasladarse a Rusia.

Las conversaciones para poner fin a este conflicto de casi cuatro años se han acelerado desde noviembre. ‌Sin embargo, ha habido pocos indicios de que Rusia esté ⁠dispuesta a aceptar las propuestas que hay sobre ⁠la mesa, mientras la cuestión territorial sigue siendo un obstáculo clave para las negociaciones y los combates entre ambas partes no muestran signos de remitir.

En vísperas ‍de la reunión del martes, los diplomáticos afirmaron que oficiales militares, incluido el jefe del Estado Mayor ucraniano, se encontraban ⁠en París para poner sobre el papel ‌compromisos concretos, de modo que los líderes pudieran ofrecer su respaldo político. Hasta ahora, las promesas militares han sido vagas.

Según una nota enviada a las 35 delegaciones invitadas, a la que tuvo acceso Reuters, la reunión se centrará en asegurar contribuciones a una fuerza multinacional para Ucrania en caso de ‌alto el ‌fuego, en coordinación con Ucrania y con el apoyo de Estados Unidos.

Los anfitriones también pretenden acordar contribuciones para un conjunto más amplio de garantías de seguridad para Ucrania, incluidos compromisos vinculantes si vuelve a ser atacada. Se intentará garantizar que la planificación de los países ​contribuyentes de la llamada "Colalición de los dispuestos" se coordine con las posiciones negociadoras de Ucrania, Estados Unidos y Europa.

La nota también sugiere acordar los próximos pasos para aumentar el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia en caso de que Moscú se niegue a entablar negociaciones significativas.

"Hemos llegado a un acuerdo sobre los detalles operativos de las garantías de seguridad", dijo a la prensa un representante de la ‍Presidencia francesa antes de la cumbre. "Explicaremos cómo están estructuradas y la necesidad de un compromiso a largo plazo por parte de todos los implicados".

Un alto representante europeo dijo que se esperaba que la concreción de las garantías de la coalición ayudara también a consolidar los compromisos de Estados Unidos, que se han esbozado ​a grandes rasgos en las conversaciones bilaterales con Ucrania.

En su discurso vespertino a la nación del domingo, Zelenski dijo que las reuniones en Europa deberían convertirse en una contribución ​más a la defensa de Ucrania y acercar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

"Ucrania se preparará para ambos escenarios: la diplomacia, que ⁠estamos llevando a cabo, o una mayor defensa activa si la presión de los socios sobre Rusia resulta insuficiente. Ucrania quiere la paz", afirmó.

(Información adicional de Olena Harmash en Kiev; edición de Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

