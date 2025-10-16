Ideales para el verano: las 3 recetas rápidas y sin horno para preparar rápido

Con la llegada del verano y las elevadas temperaturas es habitual buscas platos más frescos y livianos para comer. Pero para evitar caer en las típicas ensaladas, existen diferentes recetas de cocina en las que no es necesario prender el horno para comer algo rico.

Sin horno: estas son las mejores 3 recetas frescas para preparar en el verano

Paras las personas que buscan evitar prender el horno y sumar más calor a su hogar, hay tres recetas que te salvan el almuerzo o la cena. Se trata de preparaciones fáciles, rápidas y con ingredientes que se pueden conseguir fácilmente.

1. Tarta de papa y cebolla

Ingredientes

350 gr. de papines.

1 cebolla.

1 cebolla morada.

1 cebolla de verdeo.

100 gr. de tomates cherry.

200 gr. de queso mozzarella.

2 huevos.

100 ml. crema de leche.

Perejil.

Preparación paso a paso:

Hervir los papines por 10 minutos. Una vez que estén cocidos utilizarlos para formar una base y las paredes de la tarta en una sartén.

Por otro lado, saltear la cebolla, incorporar el queso mozzarella rayado y mezclar con el huevo y la crema de leche. En caso de solo tener una sartén, ir apartando las preparaciones. Volcar todo sobre la base.

Sumar los tomates cherry y cebolla morada en julianas, cocinar a todo a fuego medio hasta que se derrita el queso y el relleno esté cocido.

2. Burritos veggie

Ingredientes:

250 gr. de harina 0000

½ cdta de sal

1 cda de aceite

135 ml de agua

300 gr. de arroz largo fino cocido.

100 gr. porotos precocidos.

1 unid. brócoli.

1 unid. cebolla.

1 unid. morrón rojo.

1 cda. extracto de tomate.

1 cda. curry en polvo.

1 taza de leche de coco.

c/n maní picado.

c/n perejil.

2 cdas. mayonesa.

2 cdas. ketchup.

Preparación

En un bowl mezclar la harina, el agua y la sal para preparar la masa. Una vez lista, dividir en bollos y estirar bien fina. Cocinar vuelta y vuelta en la sartén a fuego alto. Y reservar para después. Por otro lado, saltear la cebolla, ajo picado, agregar extracto de tomate, curry en polvo y la leche de coco. Incorporar los morrones en tiras, los porotos y los arbolitos de brócoli. Cocinar por 15 minutos. Armar los burritos colocando salsa en la base, arroz y las verduras. ¡Y listo!

3. Arepas con pollo y palta

Ingredientes

300 ml. agua tibia

220 gr. harina de maíz precocida

4 gr. sal

400 gr. pechuga de pollo

1 palta

1 cebolla morada

1 morrón verde

3 cdas de mayonesa

25 ml. de aceite de oliva virgen extra

c/n sal

c/n pimienta negra

c/n cilantro

c/n jugo de limón

Preparación paso a paso