Receta de tortilla de papa rellena: lista en menos de una hora

Uno de los platos favoritos de los argentinos, propio de la herencia española, es la tortilla de papa. De solo pensarla rellena de jamón, morrones y queso se llena la boca de agua. Puede parecer muy compleja, pero esta receta no solo es sencilla, sino que en menos de una hora está lista y humeante sobre la mesa. El momento clave, es darla vuelta, pero tenemos tips para ese temido paso.

La tortilla de papa es uno de esos platos de tradición que emocionan cuando están puestos sobre la mesa. El momento de dar vuelta a la tortilla hace que se tenga la creencia de que es una receta difícil, pero lejos de ser así, lleva pocos ingredientes, pasos y es muy rápida de hacer, tanto que, está lista en menos de una hora.

La tortilla de papa rellena se puede preparar en menos de una hora.

Ingredientes

4 huevos grandes.

1 morrón rojo.

100 g de jamón cocido en fetas o cubos.

100 g de queso cremoso o mozzarella.

1 cebolla chica (opcional, le da más sabor).

Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria.

Sal y pimienta a gusto.

Un chorrito de leche (opcional, para que quede más esponjosa).

Preparación

Preparar los vegetales: lavá y cortá los morrones en tiras finas o cubos pequeños. Si usás cebolla, pelala y cortala en juliana. Saltear: en una sartén con un chorrito de aceite, salteá la cebolla y los morrones a fuego medio hasta que estén tiernos (unos 5-7 minutos). Agregá una pizca de sal y pimienta. Reservá. Batir los huevos: en un bowl, batí los huevos con sal, pimienta y un chorrito de leche. Mezclar el relleno: agregá al bowl los morrones salteados, el jamón y el queso cortado en cubos o trozos. Mezclá bien. Cocinar la tortilla: calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite. Volcá la mezcla y cociná a fuego medio-bajo durante unos minutos hasta que empiece a cuajar por abajo. Dar vuelta o terminar al horno: podés darla vuelta con ayuda de un plato (como la clásica tortilla) o, si preferís evitar el riesgo, meté la sartén unos minutos en el horno precalentado hasta que se dore arriba y el queso se derrita. Servir: dejala reposar un par de minutos antes de cortar.

Cómo dar vuelta la tortilla: las mejores recomendaciones

Dar vuelta una tortilla es el paso al que todos le tienen miedo. Es el momento clave en la receta, pero siguiendo un par de recomendaciones no debería por qué haber complicaciones. A continuación te compartimos todos los puntos que tenés que tener en cuenta: