El BCRA intenta calmar a los mercados pero aún faltan dólares para el pago del viernes

El Banco Central hizo este lunes la primera compra de reservas con emisión monetaria por 21 millones de dólares, en una jornada en la que el Tesoro tuvo que intervenir para evitar una disparada de la divisa y asumir el costo de una nueva suba de la tasa de interés que anticipa la continuidad del ciclo recesivo con mayor dificultad de las empresas y las familias para afrontar los créditos.

El Tesoro todavía no logró juntar los dólares que necesita para hacer frente a los servicios de la deuda del próximo viernes, por un monto estimado en 4.200 millones de dólares, y tiene tiempo hasta el jueves para negociar el salvataje del grupo de bancos comerciales liderados por el JP Morgan y girar las divisas al Bank of America Mellon para los tenedores externos.

La jornada arrancó con el mercado demandando dólares y presionando por una suba de precios, hasta que salió el Tesoro a ofertar y logró contener el precio, mientras paralelamente una suba de la tasa de interés de todos los instrumentos en pesos fue quitando presión sobre la divisa y permitió primero al Tesoro recomprar y después que ingrese el BCRA con la primera compra de reservas del año.

Las ventas del Tesoro bajaron el precio y dieron lugar a las compras del BCRA

La estrategia de hacer subir la tasa de interés para estabilizar el precio del dólar genera si se sostiene en el tiempo un incremento en las cuotas de los créditos tomados por las empresas y las familias que se verá reflejado en los próximos meses e incrementará los atrasos, que ya están en un nivel récord.

El dólar mayorista reflejó la presión de las primeras operaciones

La tasa de cauciones tomada de referencia en el sistema financiero terminó en 91,4% efectiva anual en el mercado bursátil (ByMA) y 101,2% en el Mercado Abierto Electŕonico (MAE) donde se fondean los bancos. También subieron las tasas de REPO, el instrumento utilizado por el Banco Central para absorber liquidez, a un máximo de 49,1% de TEA aunque cerró en 22,1% y las tasas que pagan los bancos a sus depositantes, la TAMAR mayorista a 31,8% TEA y la Badlar a 29,4%.

Otra vez suben las tasas en pesos y anticipan problemas para las familias y empresas

El Banco Central emitió más de 30 mil millones de pesos para comprar los dólares que después esterilizó a través de la tasa REPO, en una rueda que se denomina SIMU para evitar pagar el impuesto a los Ingresos Brutos que cobra la Ciudad de Buenos Aires, generando otra vez pasivos remunerados cuestionados por el presidente Milei como el origen de la inflación.

Rompiendo chanchitos

El Tesoro tiene que afrontar el pago de 4.200 millones de dólares de los servicios de amortización de capital y de intereses de los Bonos Globales (GD, de legislación extranjera) -tiene tiempo hasta el jueves para girar los fondos al exterior-, y Bonares (AL, de legislación nacional). Puede transferir el mismo viernes los fondos a la Caja de Valores.

El último dato disponible indica que la cuenta del Tesoro tenía un saldo de 1.800 millones de dólares, incluídos los 910 millones de la emisión del bono AN29 en noviembre pasado, pero todavía sin contabilizar los 700 millones por la venta de represas hidroeléctricas.

La diferencia entre el saldo de esa cuenta en el Banco Central y el pago debería ser cubierto por un crédito REPO de un sindicato de bancos comerciales liderados por el JP Morgan y que integran el Bank of America, el Citi, el Santander y alguno más. La demora en anunciar este préstamo estaría vinculado a las negociaciones por las garantías que exigen las entidades, que en pasado incluyeron bonos del Tesoro, del BCRA y del Tesoro de Estados Unidos, e impide que mejore el precio de los bonos que se reflejan en un Riesgo País de 550 puntos a dṕias del pago.

La intención originaria de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo era colocar deuda en el mercado porteño para captar los dólares que esperaban lleguen como depósito a los bancos de los ahorristas que aprovechen la ley de inocencia fiscal, un blanqueo del flujo de divisas que por ahora no tuvo el éxito esperado.

Los bancos no tienen gran expectativa por este nuevo blanqueo y advierten que siguen vigentes las normas de la Unidad de Información Financieras (UIF) sobre prevención del lavado de dinero y las normas macroprudenciales del Banco Central, como la que obliga a las entidades a conocer a sus clientes lo que implica saber el origen de los fondos que depositan.

Le queda una última caja a Milei y Caputo a la que apostar: la liquidación de los dólares proveniente del endeudamiento de las provincias. Después de la última colocación de Santa Fe por 800 millones de dólares, se espera que esta misma semana salga al mercado Córdoba con una emisión similar, aunque la expectativa está en obtener entre 600 y 700 millones, y la próxima semana Entre Ríos.

Caputo ya presionó al gobernador Maximiliano Pullaro para que liquide los dólares de Sante Fe, pero las provincias tienen legalmente 180 días para hacerlo, así que difícilmente sirvan para financiar el vencimiento de este viernes.