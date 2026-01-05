Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense se suma a la recomendación de todos el sistema financiero de que acumule reservas y no deje atrasar el tipo de cambio; o al menos una de las dos. Pese a que anunció para este año, las primeras intervenciones del Banco Central fueron vendiendo dólares para evitar una suba del billete verde. Así, Argentina se enfrentaría a un futuro con el default o una devaluación el horizonte.

“Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas suficientes para realizar los pagos de su deuda y mantener los objetivos de la política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso”, alerta el informe del servicio legislativo estadounidense.

“La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swaps de divisas con Estados Unidos. Los activos en divisas del Banco Central se compensan en gran medida con los pasivos en dólares, y Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas”, señala el documento de perspectivas.

El Presupuesto 2026 de Argentina proyecta un déficit comercial significativo en bienes y servicios, estimando alrededor de 5.751 millones de dólares, a pesar del crecimiento esperado en exportaciones de Vaca Muerta y minería, ya que las importaciones crecerán aún más rápido. Se anticipa un déficit sostenido hasta 2028.

La llave para que Argentina consiga más ayuda internacional

El informe analiza posición del oficialismo para impulsar la agenda legislativa de Milei con el apoyo de partidos aliados. Con el peso rondando cerca del límite superior de la banda cambiaria y con los pagos de la deuda pública programados para aumentar durante los próximos tres años, la administración de Milei podría enfrentar obstáculos adicionales para lograr reformas económicas.

En tal escenario, el gobierno podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales. “Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas. La disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en relación con otros gobiernos de su país”, señala el informe parlamentario. En agosto, Argentina solicitó, y el FMI le concedió, una exención por no alcanzar el objetivo de reservas internacionales establecido en el programa.

“Funcionarios de Trump hicieron declaraciones que parecen sugerir que el apoyo estadounidense a Argentina tiene como objetivo contrarrestar la influencia de China en el país”, remarca. Durante la visita del presidente Milei a la Casa Blanca en octubre de 2025, por ejemplo, el secretario del Tesoro Scott Bessent expresó su preocupación específica por los “puertos, bases militares e instalaciones de observación vinculados a China que se han creado en Argentina”. Según informes, 17 funcionarios estadounidenses también instaron al gobierno de Milei a priorizar la inversión estadounidense en sectores clave, como los minerales críticos y las telecomunicaciones, por encima de la de empresas con sede en China.

“Pero miembros del Congreso expresaron su preocupación por el apoyo financiero estadounidense a Argentina”, agrega el informe. Argumentan que las políticas perjudican a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina en los mercados globales (en particular, en el caso de la soja y otros productos agrícolas); el apoyo estadounidense pone en riesgo el dinero de los contribuyentes, dados los persistentes desafíos económicos de Argentina y sus patrones de impago; condicionar la asistencia financiera estadounidense a ciertos resultados electorales constituye una influencia indebida en una elección democrática extranjera; el apoyo beneficia indebidamente a inversores privados con intereses en activos argentinos; y el gobierno no ha divulgado públicamente los detalles ni los términos de la línea de swap de divisas.

“De cara al futuro, persisten dudas sobre la estabilidad de las políticas cambiarias del gobierno de Milei y la capacidad de Argentina para cumplir con los inminentes aumentos en los pagos de deuda programados”, destaca en sus conclusiones. También existen dudas sobre si el gobierno mantendrá su programa con el FMI. El gobierno de Trump utilizó la flexibilidad que le otorgó el Congreso para reforzar las reservas de divisas de Argentina, una medida que los miembros del Congreso debatieron. Queda por ver hasta qué punto el Congreso apoyará o se opondrá a las medidas del gobierno de Trump para brindar apoyo económico a Argentina.