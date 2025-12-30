El último día hábil del 2025 dejó signos de tensión en el mercado financiero, de cara el inicio del nuevo régimen de apreciación del dólar. Desde el lunes se registraron subas abruptas de la tasa de caución y un aumento significativo del volumen operado en el mercado cambiario oficial, lo que refleja una demanda puntual de pesos y dólares que se concentró en las últimas ruedas del año.

Durante la jornada previa al cierre de diciembre, la tasa de caución a un día mostró un salto inusual. El promedio ponderado se ubicó en torno al 33% nominal anual, pero la última operación del día se pactó a una tasa del 140% nominal anual. Se trató de un nivel extremo incluso para un contexto de fin de mes y fin de año, cuando la demanda de liquidez suele intensificarse por razones operativas.

A mediados de este martes, los inversores no podían operar a 24 horas, mientras que el plazo más corto, de 72 horas, se disparó de 45 hasta el 90% al mediodía.

En paralelo, el mercado cambiario oficial registró un incremento marcado en el volumen de negocios. El total operado pasó de u$s 580 millones en la rueda anterior a u$s 903 millones, el valor más alto del mes. El tipo de cambio cerró en $ 1475, sin variaciones significativas en el precio, pero con un flujo mayor de órdenes tanto del lado comprador como del vendedor.

Por qué subió tanto la caución y qué va a pasar con el dólar

Según fuentes del mercado, los bancos salieron a demandar pesos en el mercado de cauciones para cubrir posiciones negativas vinculadas al cierre de balances y a exigencias regulatorias de fin de mes. Por otro, participaron en el mercado cambiario para cubrir posiciones en moneda extranjera.

La relación entre ambos movimientos no fue casual. La búsqueda de pesos presionó al alza la tasa de caución, mientras que la necesidad de cerrar posiciones en dólares elevó el volumen en el mercado oficial. En ese marco, también se observó la participación del Banco Central, presuntamente operando por cuenta y orden del Tesoro.

Diciembre es tradicionalmente un mes de mayor demanda de pesos por parte de empresas, principalmente por el pago del medio aguinaldo y de vacaciones. Esa estacionalidad suele reflejarse en el mercado monetario, pero en esta oportunidad el impacto fue más concentrado en las cauciones y no se trasladó de manera directa a las tasas de los plazos fijos.

Tasa de interés de la caución bursátil el 30 de diciembre de 2025. Fuente: Balanz

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy 30 de diciembre

Dólar oficial: $ 1475 (Banco Nación)

Dólar blue: $ 1525

Dólar MEP: $ 1478

Dólar CCL: $ 1529,6

El dólar de enero 2026

La suba de la caución también responde a una presión indirecta sobre el mercado cambiario. En contextos de encarecimiento del fondeo en pesos, algunos participantes tienden a reducir posiciones apalancadas o a buscar cobertura en moneda extranjera, especialmente cuando el costo financiero altera la ecuación de rendimiento esperada. Sin embargo, en esta ocasión, el impacto se canalizó más por el volumen que por el precio del dólar, que se mantuvo estable en el cierre.

Otro elemento que siguió de cerca el mercado fue el frente de la deuda. El próximo 9 de enero vence un pago de deuda soberana por u$s 4200 millones. Según estimaciones privadas, el Gobierno contaría con alrededor de u$s 2600 millones ya identificados para afrontar ese compromiso, entre pagos de bonos, depósitos del Tesoro y fondos asociados a proyectos energéticos. El resto podría cubrirse mediante operaciones de financiamiento, compras de divisas o la colocación de nuevos instrumentos.

La forma en que se concrete ese pago tendrá implicancias sobre las tasas, el mercado de cambios y los precios de los bonos. No obstante, las probabilidades de incumplimiento se redujeron de manera significativa en los últimos meses, con un riesgo país que se mantiene en torno a los 560 puntos. A esto se suma, sin dudas, la aceleración en la devaluación que implicará ajustar el tipo de cambio al ritmo de la inflación en vez de, como hasta ahora, al 1% anual.