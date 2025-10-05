Ravioles caseros con estofado: la receta para los domingos de lluvia.

Uno de los mayores placeres de la vida es sentarse en la mesa de domingo a degustar un plato humeante de ravioles con estofado. Que mejor si se trata de una pasta hecha con nuestras propias manos. Puede sonar muy difícil preparar ravioles caseros, pero lejos de ser una receta para grandes expertos en la cocina, cualquiera, sin la necesidad de una máquina de pastas, puede seguirla.

Receta de ravioles caseros con estofado

Con muy pocos ingredientes, que se dividen entre la pasta y su relleno, se pueden preparar unos ravioles caseros. En cuanto al estofado, al igual que lo hacían las abuelas de antes, se cocina con lo que hay en la heladera: un poco de morrón, cebolla y la carne que haya, pollo o vacuna.

Uno de los platos ideales para el domingo con lluvia son los ravioles con estofado.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 0000

4 huevos

1 pizca de sal

1 cda de aceite de oliva (opcional)

Agua, si es necesario, para ajustar la textura

Para el relleno (de ricota y verdura):

300 g de ricota bien escurrida

200 g de espinaca o acelga cocida y picada

100 g de queso rallado (parmesano o reggianito)

1 huevo

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Para el estofado:

600 g de carne (puede ser roast beef, osobuco o paleta, en trozos). También podés usar pollo.

1 cebolla grande picada

1 zanahoria picada

1 morrón rojo picado

400 g de puré de tomate o tomate triturado

1 hoja de laurel

Aceite de oliva o girasol

Sal, pimienta y orégano a gusto

Preparación

Masa:

En un bowl grande, formar una corona con la harina y poner en el centro los huevos, la sal y el aceite. Mezclar con un tenedor e ir incorporando la harina de a poco hasta formar una masa. Amasar hasta que quede lisa y elástica (unos 10 minutos). Cubrir con un repasador y dejar descansar 30 minutos.

Relleno:

Mezclar en un bowl la ricota, la verdura bien escurrida y picada, el queso, el huevo y los condimentos. Probar y ajustar sal o nuez moscada. Reservar en la heladera hasta el momento de armar.

Armado de ravioles:

Estirar la masa con palo o máquina hasta dejarla bien fina. Colocar pequeñas porciones de relleno separadas entre sí. Cubrir con otra lámina de masa, presionar los bordes y cortar los ravioles con cortapastas o cuchillo. Dejar secar sobre una bandeja con harina hasta cocinarlos.

Estofado:

En una olla grande, calentar un poco de aceite y sellar la carne hasta dorarla bien por todos lados. Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo. Sofreír unos minutos. Incorporar el puré de tomate, el laurel y los condimentos. Tapar y cocinar a fuego mínimo 1 hora y media, hasta que la carne esté tierna y la salsa espesa.

Cocción: