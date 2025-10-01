La receta económica de los ñoquis de tomate con tres ingredientes.

Los ñoquis de tomate se ganaron un lugar en la mesa de quienes buscan una alternativa más nutritiva y liviana que los clásicos de papa. Su popularidad creció en parte por la tendencia actual de elegir comidas que no solo sean ricas, sino también saludables y visualmente atractivas.

El tomate aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que la papa no tiene en tanta cantidad, por lo que esta versión suma beneficios para quienes quieren equilibrar carbohidratos o reducir el consumo de gluten. Y lo mejor de todo: se preparan con apenas tres ingredientes y sin necesidad de ser experto en la cocina.

Ingredientes

150 g de salsa de tomate.

170 a 200 g de harina.

Una pizca de sal.

El paso a paso de los ñoquis de tomate

En un bol grande, colocá la salsa de tomate y la sal. Agregá la harina de a poco y mezclá con una cuchara hasta que se forme una masa. Llevá la mezcla a la mesada y amasá durante unos tres minutos. La masa debe quedar suave y sin pegarse; si está muy húmeda, sumá un poco más de harina. Cubrí con un paño y dejá reposar 15 minutos. Tomá porciones de masa, formá rollos largos de unos 2 cm de diámetro y cortá en pedacitos de 1 o 2 cm. Para darles la forma clásica, pasalos por el reverso de un tenedor o una tablita de ñoquis. Herví abundante agua con sal, agregá los ñoquis y cocinalos hasta que floten. Esperá 30 segundos más y retiralos con espumadera.

Los ñoquis de tomate son una alternativa económica para preparar en casa.

Servilos calientes, con tu salsa favorita y un poco de queso rallado. Una receta económica, rápida y saludable para disfrutar en cualquier momento.