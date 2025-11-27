Una locura de River: se supo el monto final que pagó por Kevin Castaño

Una cifra muy elevada en dólares fue lo que River pagó para obtener su ficha

Muchas veces, la información que se brinda sobre cuánto pagó un club por un jugador es mejor conocerla con el paso de los meses para acceder a los detalles finos. Uno de los últimos grandes refuerzos que Marcelo Gallardo contrató en River Plate fue Kevin Castaño, que llegó desde Krasnodar de Rusia. Una operación que demandó la inversión de una fortuna en dólares que se ganó el tremendo rechazo de los hinchas en las redes.

No fue una negociación fácil de abordar, debido a que el pase del volante colombiano se encontraba repartido entre dos clubes. Una parte estaba en manos del conjunto ruso y el resto era posesión de Cruz Azul de México. La participación de este club en las negociaciones fue lo que demoró su llegada. Además, se debe sumar que el gigante de Europa al estar en guerra con Ucrania requiere una serie de procedimientos previos antes de girar dinero, ya que se busca descartar que no sea para comprar armamento bélico.

El volante colombiano fue una de las grandes compras de Gallardo en su regreso

Tras la eliminación del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, se conoció que River reducirá bastante la cantidad de dinero a invertir en los jugadores que salga a buscar en el próximo mercado de pases. Solo se realizarían grandes inversiones por nombres probados. Esto provocó que emerja a la superficie que la ficha de Castaño costó 20 millones de dólares. De los cuales, 7 millones fueron para impuestos y el resto quedó repartido entre los clubes que eran dueños de su pase. También se debe sumar un extra que se vincula con el salario.

Una serie de cifras que provocó bastante enojo entre los hinchas, porque por un valor mucho menor se podría haber adquirido la ficha de José Manuel "Flaco" López que se desempeña en Palmeiras de Brasil. Uno que en el comienzo de la temporada estaba valorado en 13 millones de dólares. Sin embargo, el paso del tiempo expuso que renovó contrato y que ahora dispone de una cláusula que se encuentra por encima de los 24 millones.

"El técnico bajó una premisa concreta: quiere jugadores probados que se pongan la camiseta de River y rindan desde el primer minuto", expresó el periodista Germán García Grova. De momento, no hay nombres que estén circulando y que hayan salido del predio que el club dispone en Ezeiza. De hecho, se espera que este jueves haya una serie de anuncios sobre los futbolistas que se van a marchar del plantel.

En la charla que el cuerpo técnico del "Muñeco" Gallardo tendrá con los jugadores se va a desprender probablemente la confirmación de que Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja no van a continuar en River. Además, se les daría vía libre para escuchar ofertas como Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos y Matías Galarza Fonda. En lo que respecta a Castaño, se estima que se quedará porque entienden que su nivel no fue tan bajo en comparación al de los nombres mencionados.