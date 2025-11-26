Qué pasa con Marcelo Galardo en River: ¿la continuidad está en duda?

Gallardo vive uno de los momentos más difíciles de su carrera como DT

El desarrollo de la temporada 2025 expone que nuevamente se vuelve a poner en duda la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador de River. Al punto que fue necesario su presencia en la conferencia de prensa para que despeje algunas dudas que los hinchas manifestaron después de lo visto ante Racing en el Torneo Clausura. Los movimientos posteriores señalan una serie de medidas que definen el futuro deportivo de la institución.

Una de las palabras más esperadas fue la que el "Muñeco" entregó en la conferencia de prensa post eliminación en Avellaneda. Sus primeras impresiones dejaron dudas acerca de su futuro. “Asumo la responsabilidad de este momento, de este año, pero también me tomaré estos días para reflexionar, revisionar para cambiar, porque esto no va a terminar así“, señaló. "Vengo a ponerme a mí y decir que seguramente hemos cometido errores, pero hay que asumirlos. Acá levanto la mano, no tengo inseguridades", profundizó.

El 27 y 28 de noviembre se anunciarán las salidas de River

Hay que recordar que Marcelo Gallardo tiene contrato firmado con River hasta el 31 de diciembre, pero la renovación todavía no se firmó y que había sido anunciado hace algunos días en lo que fue la previa del Superclásico contra Boca. Algo que genera varios comentarios entre los hinchas. Sin embargo, la respuesta que sale de los pasillos del estadio Monumental es que el técnico tendrá una chance más y se quedará hasta el final de la temporada 2026.

“Si alguno está esperando eso, está totalmente equivocado, voy a dar la cara como tiene que ser, como me lo he ganado y también con mucha capacidad para empezar a trabajar mañana, no voy a descansar. Me tomaré unos días, pero voy a empezar a laburar mañana para lo que viene. Esa es la única forma cuando la cosa está mal, cuando te caes, levantarte, esa es mi mentalidad, mi forma de ver la vida”, afirmó. De hecho, se menciona que la pretemporada de verano se va a llevar a cabo en San Martín de los Andes.

“Cuando decida o decidan que ya no esté capacitado o no tenga la energía de estar al mando de una responsabilidad enorme como significa estar acá sentado, ahí seré el primero en correrme, vendrá otro. Pero en mi mentalidad en este momento no está“, culminó. Lo cierto es que la comisión directiva de Stefano Di Carlo no tomará ninguna decisión que implique la determinación de ponerle punto final a un ciclo al cual le dieron una chance más de cambiar lo hecho durante la temporada 2025.

De esta manera, se confirma que el plantel de River durante los entrenamientos del próximo jueves 27 y viernes 28 de noviembre será sometido a un duro examen por parte de Marcelo Gallardo. Se van a llevar a cabo varias charlas en las que se confirmarán los jugadores que tendrán que salir a buscarse un club y aquellos que se quedarán para regresar el 20 de diciembre con el fin de iniciar la pretemporada.