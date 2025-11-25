ANSES: cobrá el seguro de desempleo de hasta $322.200

El monto que recibís depende de tu salario y los meses trabajados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está concluyendo los pagos de noviembre con el depósito de la Prestación por Desempleo, un beneficio crucial que puede superar los $300.000 y está dirigido a trabajadores que perdieron su empleo. Si fuiste despedido sin causa justificada, acá vas a encontrar toda la información actualizada sobre montos, fechas de cobro, requisitos y los pasos para solicitarlo.

¿Qué es la Prestación por Desempleo del ANSES?

La Prestación por Desempleo es un seguro social contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo N.° 24.013. Su objetivo principal es proporcionar un sostén económico temporal a los trabajadores en relación de dependencia que se encuentran desempleados, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas mientras buscan activamente una nueva inserción laboral.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Este programa está destinado a trabajadores que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Despido sin causa justificada.

Finalización del contrato laboral.

Causas ajenas a la voluntad del trabajador , como quiebra o concurso del empleador.

No renovación del puesto de trabajo.

Enfermedad o accidente que inhabilite para continuar con las tareas.

Es fundamental iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha de despido o finalización del contrato.

Requisitos para solicitar la Prestación por Desempleo

Los requisitos varían ligeramente según la categoría laboral:

Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los 3 años anteriores al despido.

Trabajadores eventuales y de temporada: Deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo.

Trabajadores de la construcción: Necesitan tener, como mínimo, 8 meses de aportes en los 2 años anteriores al cese laboral.

Montos: ¿Cuánto se cobra en 2025?

El valor de la prestación se calcula de forma individual, considerando los ingresos previos y los meses trabajados con aportes. Sin embargo, ANSES establece montos mínimos y máximos basados en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), vigentes desde el 1 de agosto de 2025:

Monto mínimo: Equivale al 50% del SMVM , es decir, $161.100 .

Monto máximo: Equivale al 100% del SMVM, es decir, $322.200.

Fechas de cobro para noviembre 2025

ANSES organiza el pago de este beneficio según el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). El calendario para este mes es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: Cobran el 20 de noviembre .

DNI terminados en 2 y 3: Cobran el 25 de noviembre .

DNI terminados en 4 y 5: Cobran el 26 de noviembre .

DNI terminados en 6 y 7: Cobran el 27 de noviembre .

DNI terminados en 8 y 9: Cobran el 28 de noviembre.

Tenés que iniciar el trámite dentro de los 90 días posteriores al despido.

¿Cómo y dónde tramitar la Prestación por Desempleo?

El trámite es sencillo y se puede realizar de dos maneras:

Online (víaweb): La opción más rápida y recomendada. Debes ingresar al sitio web oficial de ANSES con tu Clave de la Seguridad Social. Presencial: Acudiendo a una oficina de ANSES, pero siempre con turno previo gestionado a través de la página web o por teléfono.

Para cualquiera de las dos vías, es crucial tener a mano la documentación que acredite tu situación laboral y identidad.