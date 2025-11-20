¿ANSES paga el aguinaldo para beneficiarios con Prestación por Desempleo en diciembre 2025?

ANSES: quiénes cobran el aguinaldo confirmado

Con la llegada de diciembre, muchos de los trabajadores que están cobrando la Prestación por Desempleo se preguntan si este beneficio incluye el Sueldo Anual Complementario (SAC). La duda aparece todos los fines de año donde cualquier ingreso extra puede marcar una diferencia importante en la economía familiar.

ANSES confirmó que la Prestación por Desempleo no paga aguinaldo. Esto significa que, a diferencia de los trabajadores registrados y de los jubilados y pensionados —que sí cobran el medio aguinaldo—, quienes acceden al seguro por desempleo no reciben el SAC de diciembre. El motivo es que la Prestación por Desempleo no es un salario, sino una ayuda económica temporal destinada a sostener los ingresos del trabajador despedido. Al no tratarse de una remuneración, el beneficio no contempla el pago de aguinaldo dentro de su esquema.

ANSES: ¿Hay algún bono extraordinario en diciembre?

Tampoco. ANSES aclaró que no está previsto un bono adicional específico para quienes cobran el seguro de desempleo. Los refuerzos anunciados este año se destinaron a jubilados y pensionados con haberes mínimos, por lo que el beneficio por desempleo no recibirá un plus de fin de año.

¿Cuánto cobra un desempleado en diciembre 2025?

El monto del seguro por desempleo depende del historial laboral y del salario previo, pero ANSES fija un mínimo y un máximo mensual. Para diciembre de 2025, con el ajuste por inflación aplicado, la prestación máxima ronda los $322.000. Este valor puede variar levemente según los cálculos de actualización del mes anterior y no se complementa con aguinaldo ni con bonos.

ANSES: quiénes cobran aguinaldo diciembre

Calendario de pagos aguinaldo y quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pago del medio aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El organismo resolvió adelantar las fechas para asegurar que todos los beneficiarios reciban el Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de las fiestas, junto con su haber mensual y el refuerzo para quienes cobran la mínima.

El SAC —equivalente a la mitad del haber más alto del semestre— se acreditará de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se percibe la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar trámites ni asistir a una oficina. Más de siete millones de personas serán alcanzadas por esta liquidación especial.

A continuación, el calendario completo de pago del aguinaldo de diciembre 2025 según terminación de DNI.

Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Aguinaldo ANSES: quiénes lo cobran

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo