Presupuesto 2026: desde Formosa alertaron por el ajuste en Ciencia y Tecnología, y alertaron por la emigración de científicos

De cara al inminente tratamiento del Presupuesto 2026, el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Camilo Orrabalis, denunció la falta de fondos al sector científico-tecnológico y como esto ubica al conocimiento por fuera de las prioridades del Gobierno nacional. Además señaló que la administración libertaria "quiere socavar al sector científico-tecnológico" y que "duele ver cómo denigran a los científicos argentinos".

En diálogo con Siempre Formosa, Orrabalis sostuvo que, desde el inicio de la gestión nacional, se aplica un modelo que golpea fuertemente al Estado y debilita la soberanía científica. "No tener soberanía científica, ni aportes para la ciencia y la tecnología o para las Universidades es realmente socavar al sector científico-tecnológico", criticó el funcionario.

Asimismo, remarcó la preocupación de la provincia y destacó que se vienen "años difíciles, porque la decisión política nacional no está en que el país crezca o salga adelante", sino por el contrario, hay un modelo que destruye a la industria y las pymes, de intervención en el mercado de cambios y de ajuste fiscal que deja sin respuestas a los bolsillos argentinos.

El peligro de la preminencia de las ideas libertarias

Orrabalis aseguró que las ideas libertarias tratan "de privatizar lo que es el sector científico-nuclear" a través de la Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), la empresa que opera y gestiona las tres centrales nucleares del país, y subrayó: "La Argentina es uno de los países que más ha desarrollado todo lo que tenga que ver con la energía nuclear en el uso pacífico, en este caso para la energía eléctrica".

"Realmente esto preocupa bastante porque se ve que es una empresa que no tiene pérdidas, sin embargo, igual la quieren privatizar y ahí es donde todos se dan cuenta a las claras que el sentido político es destruir nuestra soberanía científica-tecnológica", lamentó

Asimismo, opinó sobre un nuevo éxodo de científicos argentinos, como ocurrió en los 90 bajo el Gobierno del expresidente Carlos Menem y la aplicación de políticas neoliberales como las actuales, el desfinanciamiento y baja de salarios, lo que provocó una fuga de talentos a Estados Unidos y Europa, y apuntó: "Ya está pasando".

"Muchos científicos dejaron las Universidades y se fueron del país en busca de mejores horizontes, donde se los valora como trabajadores calificados que son”, enfatizó el formoseño, y concluyó: "el Gobierno nacional denigra a los científicos, no los tiene en cuenta y eso duele porque son recursos humanos de muchísimos años, formados en el sistema público, tanto educativo como en el de ciencia y tecnología. Es muy doloroso para nuestro país que tengan que emigrar por la falta de oportunidades y de visión política".