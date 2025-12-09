EN VIVO
Nuevo aumento para las empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre y enero

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares también dispuso el pago de sumas no remunerativas que se incorporarán al salario básico.

09 de diciembre, 2025 | 08.41

El Gobierno dispuso, este martes, una nueva actualización salarial para las empleadas domésticas de todo el país, que incluye tanto una suba retroactiva a noviembre como aumentos para diciembre y enero.

Así lo hizo la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 3/2025, publicada en el Boletín Oficial, que también dispuso el pago de sumas no remunerativas a incorporar posteriormente al salario básico. 

Se trata de aumentos que estarán por debajo de la inflación prevista para estos meses, ya que la suba de precios no perfora el 2% desde mayo pasado y, para noviembre, se anticipa un IPC de entre el 2,3% y 2,5%.

El aumento para las empleadas domésticas en noviembre y diciembre de 2025

  • Desde noviembre de 2025: se fija un incremento del 1,4% sobre los salarios mínimos conformados de septiembre de 2025, para todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.

  • Desde diciembre de 2025: se suma un nuevo incremento del 1,3% aplicado sobre los salarios mínimos ya actualizados en noviembre.

  • Desde enero de 2026, además, se incorporará al salario básico la suma no remunerativa acordada para noviembre y diciembre.

Suma fija no remunerativa

Además, la Comisión acordó el pago de una suma no remunerativa para noviembre y diciembre de 2025, según la carga horaria semanal:

  • $14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana.

  • $9.000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas.

  • $6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales.

Estas sumas:

  • Se pagarán junto con los salarios de noviembre y diciembre de 2025.

  • Adquirirán carácter remunerativo en enero de 2026, incorporándose al salario según cada categoría.

A cuánto queda el valor de la hora para las empleadas domésticas

Noviembre de 2025

  • Supervisores/as

    • Hora con retiro: $3.734,78

    • Hora sin retiro: $4.090,52

    • Mes con retiro: $465.904,33

    • Mes sin retiro: $518.965,42

  • Personal para tareas específicas

    • Hora con retiro: $3.535,82

    • Hora sin retiro: $3.876,43

    • Mes con retiro: $432.851,44

    • Mes sin retiro: $481.837,15

  • Caseros

    • Hora sin retiro: $3.340,11

    • Mes sin retiro: $422.316,42

  • Asistencia y cuidado de personas

    • Hora con retiro: $3.340,11

    • Hora sin retiro: $3.734,78

    • Mes con retiro: $422.316,42

    • Mes sin retiro: $470.627,41

  • Personal para tareas generales

    • Hora con retiro: $3.095,73

    • Hora sin retiro: $3.340,11

    • Mes con retiro: $379.784,94

    • Mes sin retiro: $422.316,42

Diciembre de 2025

  • Supervisores/as

    • Hora con retiro: $3.783,33

    • Hora sin retiro: $4.143,70

    • Mes con retiro: $471.961,09

    • Mes sin retiro: $525.711,97

  • Personal para tareas específicas

    • Hora con retiro: $3.581,79

    • Hora sin retiro: $3.926,82

    • Mes con retiro: $438.478,51

    • Mes sin retiro: $488.101,03

  • Caseros

    • Hora sin retiro: $3.383,53

    • Mes sin retiro: $427.806,54

  • Asistencia y cuidado de personas

    • Hora con retiro: $3.383,53

    • Hora sin retiro: $3.783,33

    • Mes con retiro: $427.806,54

    • Mes sin retiro: $476.745,56

  • Personal para tareas generales

    • Hora con retiro: $3.135,98

    • Hora sin retiro: $3.383,53

    • Mes con retiro: $384.722,14

    • Mes sin retiro: $427.806,54

Enero de 2026

  • Supervisores/as

    • Hora con retiro: $3.895,56

    • Hora sin retiro: $4.254,05

    • Mes con retiro: $485.961,09

    • Mes sin retiro: $539.711,97

  • Personal para tareas específicas

    • Hora con retiro: $3.696,15

    • Hora sin retiro: $4.039,45

    • Mes con retiro: $452.478,51

    • Mes sin retiro: $502.101,03

  • Caseros

    • Hora sin retiro: $3.494,25

    • Mes sin retiro: $441.806,54

  • Asistencia y cuidado de personas

    • Hora con retiro: $3.494,25

    • Hora sin retiro: $3.894,43

    • Mes con retiro: $441.806,54

    • Mes sin retiro: $490.745,56

  • Personal para tareas generales

    • Hora con retiro: $3.250,10

    • Hora sin retiro: $3.494,25

    • Mes con retiro: $398.722,14

    • Mes sin retiro: $441.806,54

