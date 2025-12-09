Nuevo aumento para las empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre y enero

El Gobierno dispuso, este martes, una nueva actualización salarial para las empleadas domésticas de todo el país, que incluye tanto una suba retroactiva a noviembre como aumentos para diciembre y enero.

Así lo hizo la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 3/2025, publicada en el Boletín Oficial, que también dispuso el pago de sumas no remunerativas a incorporar posteriormente al salario básico.

Se trata de aumentos que estarán por debajo de la inflación prevista para estos meses, ya que la suba de precios no perfora el 2% desde mayo pasado y, para noviembre, se anticipa un IPC de entre el 2,3% y 2,5%.

El aumento para las empleadas domésticas en noviembre y diciembre de 2025

Desde noviembre de 2025 : se fija un incremento del 1,4% sobre los salarios mínimos conformados de septiembre de 2025 , para todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.

Desde diciembre de 2025 : se suma un nuevo incremento del 1,3% aplicado sobre los salarios mínimos ya actualizados en noviembre.

Desde enero de 2026, además, se incorporará al salario básico la suma no remunerativa acordada para noviembre y diciembre.

Suma fija no remunerativa

Además, la Comisión acordó el pago de una suma no remunerativa para noviembre y diciembre de 2025, según la carga horaria semanal:

$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana.

$9.000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas .

$6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales.

Estas sumas:

Se pagarán junto con los salarios de noviembre y diciembre de 2025 .

Adquirirán carácter remunerativo en enero de 2026, incorporándose al salario según cada categoría.

A cuánto queda el valor de la hora para las empleadas domésticas

Noviembre de 2025

Supervisores/as Hora con retiro: $3.734,78 Hora sin retiro: $4.090,52 Mes con retiro: $465.904,33 Mes sin retiro: $518.965,42

Personal para tareas específicas Hora con retiro: $3.535,82 Hora sin retiro: $3.876,43 Mes con retiro: $432.851,44 Mes sin retiro: $481.837,15

Caseros Hora sin retiro: $3.340,11 Mes sin retiro: $422.316,42

Asistencia y cuidado de personas Hora con retiro: $3.340,11 Hora sin retiro: $3.734,78 Mes con retiro: $422.316,42 Mes sin retiro: $470.627,41

Personal para tareas generales Hora con retiro: $3.095,73 Hora sin retiro: $3.340,11 Mes con retiro: $379.784,94 Mes sin retiro: $422.316,42



Diciembre de 2025

Supervisores/as Hora con retiro: $3.783,33 Hora sin retiro: $4.143,70 Mes con retiro: $471.961,09 Mes sin retiro: $525.711,97

Personal para tareas específicas Hora con retiro: $3.581,79 Hora sin retiro: $3.926,82 Mes con retiro: $438.478,51 Mes sin retiro: $488.101,03

Caseros Hora sin retiro: $3.383,53 Mes sin retiro: $427.806,54

Asistencia y cuidado de personas Hora con retiro: $3.383,53 Hora sin retiro: $3.783,33 Mes con retiro: $427.806,54 Mes sin retiro: $476.745,56

Personal para tareas generales Hora con retiro: $3.135,98 Hora sin retiro: $3.383,53 Mes con retiro: $384.722,14 Mes sin retiro: $427.806,54



Enero de 2026