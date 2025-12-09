Nuevo aumento para las empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre y enero

El Gobierno dispuso, este martes, una nueva actualización salarial para las empleadas domésticas de todo el país, que incluye tanto una suba retroactiva a noviembre como aumentos para diciembre y enero.
Así lo hizo la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 3/2025, publicada en el Boletín Oficial, que también dispuso el pago de sumas no remunerativas a incorporar posteriormente al salario básico.
Se trata de aumentos que estarán por debajo de la inflación prevista para estos meses, ya que la suba de precios no perfora el 2% desde mayo pasado y, para noviembre, se anticipa un IPC de entre el 2,3% y 2,5%.
El aumento para las empleadas domésticas en noviembre y diciembre de 2025
-
Desde noviembre de 2025: se fija un incremento del 1,4% sobre los salarios mínimos conformados de septiembre de 2025, para todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.
-
Desde diciembre de 2025: se suma un nuevo incremento del 1,3% aplicado sobre los salarios mínimos ya actualizados en noviembre.
-
Desde enero de 2026, además, se incorporará al salario básico la suma no remunerativa acordada para noviembre y diciembre.
Suma fija no remunerativa
Además, la Comisión acordó el pago de una suma no remunerativa para noviembre y diciembre de 2025, según la carga horaria semanal:
-
$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana.
-
$9.000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas.
-
$6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales.
Estas sumas:
-
Se pagarán junto con los salarios de noviembre y diciembre de 2025.
-
Adquirirán carácter remunerativo en enero de 2026, incorporándose al salario según cada categoría.
A cuánto queda el valor de la hora para las empleadas domésticas
Noviembre de 2025
-
Supervisores/as
-
Hora con retiro: $3.734,78
-
Hora sin retiro: $4.090,52
-
Mes con retiro: $465.904,33
-
Mes sin retiro: $518.965,42
-
-
Personal para tareas específicas
-
Hora con retiro: $3.535,82
-
Hora sin retiro: $3.876,43
-
Mes con retiro: $432.851,44
-
Mes sin retiro: $481.837,15
-
-
Caseros
-
Hora sin retiro: $3.340,11
-
Mes sin retiro: $422.316,42
-
-
Asistencia y cuidado de personas
-
Hora con retiro: $3.340,11
-
Hora sin retiro: $3.734,78
-
Mes con retiro: $422.316,42
-
Mes sin retiro: $470.627,41
-
-
Personal para tareas generales
-
Hora con retiro: $3.095,73
-
Hora sin retiro: $3.340,11
-
Mes con retiro: $379.784,94
-
Mes sin retiro: $422.316,42
-
Diciembre de 2025
-
Supervisores/as
-
Hora con retiro: $3.783,33
-
Hora sin retiro: $4.143,70
-
Mes con retiro: $471.961,09
-
Mes sin retiro: $525.711,97
-
-
Personal para tareas específicas
-
Hora con retiro: $3.581,79
-
Hora sin retiro: $3.926,82
-
Mes con retiro: $438.478,51
-
Mes sin retiro: $488.101,03
-
-
Caseros
-
Hora sin retiro: $3.383,53
-
Mes sin retiro: $427.806,54
-
-
Asistencia y cuidado de personas
-
Hora con retiro: $3.383,53
-
Hora sin retiro: $3.783,33
-
Mes con retiro: $427.806,54
-
Mes sin retiro: $476.745,56
-
-
Personal para tareas generales
-
Hora con retiro: $3.135,98
-
Hora sin retiro: $3.383,53
-
Mes con retiro: $384.722,14
-
Mes sin retiro: $427.806,54
-
Enero de 2026
-
Supervisores/as
-
Hora con retiro: $3.895,56
-
Hora sin retiro: $4.254,05
-
Mes con retiro: $485.961,09
-
Mes sin retiro: $539.711,97
-
-
Personal para tareas específicas
-
Hora con retiro: $3.696,15
-
Hora sin retiro: $4.039,45
-
Mes con retiro: $452.478,51
-
Mes sin retiro: $502.101,03
-
-
Caseros
-
Hora sin retiro: $3.494,25
-
Mes sin retiro: $441.806,54
-
-
Asistencia y cuidado de personas
-
Hora con retiro: $3.494,25
-
Hora sin retiro: $3.894,43
-
Mes con retiro: $441.806,54
-
Mes sin retiro: $490.745,56
-
-
Personal para tareas generales
-
Hora con retiro: $3.250,10
-
Hora sin retiro: $3.494,25
-
Mes con retiro: $398.722,14
-
Mes sin retiro: $441.806,54
-