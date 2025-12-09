China limitará el acceso a los chips H200 de Nvidia pese al visto bueno de Trump, según FT

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de un teléfono inteligente con el logo de NVIDIA en la placa base de un ordenador

Pekín tiene previsto limitar el acceso a los avanzados chips H200 de Nvidia a pesar de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de permitir la exportación de la tecnología a China, informó el martes el Financial Times, citando a dos personas con conocimiento del asunto.

Los reguladores de Pekín han estado discutiendo formas de permitir un acceso limitado a los H200, la segunda mejor generación de chips de inteligencia artificial de Nvidia, según el artículo.

Tal medida añadiría un obstáculo a la capacidad de Nvidia y otros de los principales fabricantes de chips estadounidenses para abordar el mercado chino, después de que el anuncio de Trump del lunes pareciera zanjar un debate sobre si estas empresas deberían mantener su liderazgo mundial vendiendo chips de IA a China o retener los envíos.

Las acciones de Nvidia, que habían subido hasta un 2% en las operaciones previas al mercado, recortaban ganancias después de conocerse la noticia y subían alrededor de un 0,6% al cierre de este artículo. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para comentar las informaciones.

Pekín ha estado presionando contra el uso de tecnología estadounidense por parte de empresas nacionales, especialmente chips de Nvidia, en represalia por las restricciones estadounidenses.

Las anteriores restricciones estadounidenses prohibieron la venta de procesadores avanzados de IA a China, lo que pesó sobre la capacidad de Nvidia para crecer en uno de los mayores mercados del mundo de chips y desarrollo de IA.

La exportación de los chips H200 se permitirá con una tasa del 25% aplicada a dichas ventas, dijo Trump en una publicación en Truth Social el lunes.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, dijo que la aprobación por sí sola puede tener un impacto limitado en el negocio de Nvidia en China, a menos que se le permita exportar otras líneas de chips como Blackwell o Rubin.

Las acciones de AMD e Intel también recortaban ganancias y subían un 0,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado. En lo que va de año, Nvidia ha ganado casi un 40%, frente a la subida del 16,4% del índice de referencia S&P 500 en el mismo periodo.

Con información de Reuters