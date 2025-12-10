Milei asiste al Nobel de la Paz a Corina Machado y Villarruel, en España: el legislador Abdala quedó a cargo de la presidencia

El presidente Javier Milei participará hoy de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a Corina Machado, dirigente opositora venezolana, en la ciudad de Oslo. Machado recibirá la distinción internacional -aunque trascendió que no asistirá- este miércoles a las 9 en el Ayuntamiento de Oslo, en una acto que contará con la presencia de otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador). Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidenta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), quedó a cargo de la presidencia de manera provisional. Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que Milei regresará a la Argentina. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.