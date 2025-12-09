EN VIVO
Real Sociedad

Real Sociedad vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

09 de diciembre, 2025 | 08.16

Por la fecha 16 de la Liga, Girona y Real Sociedad se enfrentan el viernes 12 de diciembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Girona

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad no pudo ante Alavés en el Mendizorroza. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Elche. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Sociedad sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4016131227
2
Real Madrid3616113217
3
Villarreal3515112218
14
Real Sociedad1615447-3
18
Girona1215267-16
DataFactory

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Trending
ANMAT
La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca por ser peligroso para la salud
Las más vistas