Los ocho puntos de la Reforma Laboral que propone el peronismo

En medio de la presentación oficial del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Milei prevista para este martes, el peronismo tiene bajo discusión al menos ocho (8) disparadores dedicados al mundo del trabajo que implican mayor protección al trabajador, garantías de derechos y mejores condiciones.

Se trata de lo charlado en la comisión de nuevas relaciones laborales del PJ. En torno a esos ejes se desprenden una serie de propuestas que buscarán ponerse en la mesa durante el debate anti-derechos que proclaman Javier Milei, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Los puntos ya circulan entre diputados y senadores del espacio y se suman a los proyectos de ley que ya existen y fueron presentados en periodo parlamentario.

En primer término y al tope del listado de propuestas, se encuentra la recomposición salarial. En el peronismo creen que debe fortalecerse al consejo del salario como institución de debate entre empresarios y gremios para elevar el salario mínimo. Desde la llegada de la administración libertaria, la reunión se volvió testimonial y el Gobierno define el aumento por decreto. El último aumento fue de 6.000 pesos. Además, el PJ se opone a cualquier variable de pago salarial que no sea en dinero, en cualquier moneda.

En segundo lugar, se propone la reducción de la jornada laboral de forma progresiva y paulatina. El objetivo es llevarla a 6 horas diarias en un plazo a definir a cambio de una mayor productividad del trabajador, como lo señalan algunas experiencias internacionales al respecto.

También hay un capítulo entero con una decena de iniciativas para trabajadores de plataformas. Allí, se promueve la libertad horaria para que el trabajador se conecte y desconecte según su deseo. Se plantea que las plataformas estén obligadas a brindar detalles del funcionamiento de su algoritmo para la asignación de pedidos, multas, sanciones, etc. Además, solicitan la existencia de una ventanilla donde el trabajador pueda acudir personalmente frente a los bloqueos de cuenta que generan las apps. Mientras que enuncian la importancia de la protección del historial laboral del trabajador, su capacitación, el reconocimiento de las vacaciones, la provisión de elementos de seguridad además de la cobertura ante riesgos y accidentes.

Para quienes realizan tareas en formato híbrido o Home Office, se garantiza el derecho a la desconexión digital; es decir, a no contestar mensajes, mails y/o WhatsApps fuera del horario laboral o que los mismas sean compensadas con horas extras. En cuanto a licencias parentales, se busca la igualación para hombres y mujeres e incluir a los monotributistas en ese régimen.

Por lo discutido en el seno del partido justicialista, no hay una oposición taxativa a la existencia de convenios colectivos por empresa pero, a diferencia de lo que propone el Gobierno, el peronismo considera que serán únicamente para considerar materias delegadas del convenio mayor, cuestiones no abordadas en el mismo o propias de dicha empresa. Nunca podrá implicar peores condiciones para el trabajador.

A su vez hay una serie de propuestas relacionadas a la mejora de la salud, la seguridad y la prevención de accidentes laborales a partir de iniciativas ya existentes en provincias como Buenos Aires y Santa Fe. Esta serie de ideas comenzarán a ver la luz en el debate por la “modernización laboral” de la Casa Rosada que ya cuenta con el rechazo de las principales centrales sindicales. Es también parte del proceso del peronismo para mostrarse no solo como oposición a Milei sino también como espacio capaz de proponer una alternativa y pararse por delante de los procesos de cambio que la tecnología y los nuevos paradigmas imprimen.