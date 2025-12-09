El Gobierno se juega un pleno a volver a los mercados sin acumular reservas

El Gobierno intentará este miércoles obtener una tasa que no llegue a 9% en una colocación de deuda en dólares en el mercado local armada a medida para que participen bancos, compañías de seguro e inversores institucionales, que utilizará para defender la estrategia de no acumular reservas cuestionada y objetada por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro que dirige Scott Bessent.

Un día después tendrá otro desafío, lograr la renovación del vencimiento de deuda en pesos del Tesoro que supera los 13 billones de pesos con el sector privado, aunque en el mercado esperan un trámite más simple por la mayor liquidez tras la baja de encajes, la relajación de la integración mínima diaria que dispuso el BCRA y el límite de la CNV para que los money market hagan colocaciones en cauciones.

Recién después de sortear este doble desafío, la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, retomarán la ronda de conversaciones con bancos internacionales para destrabar un crédito puente contra garantías de activos reales que utilizarán para terminar de cubrir el vencimiento de deuda en divisas de enero próximo.

Milei y Caputo se vieron forzados a apostar a pleno a la colocación local por la negativa del Tesoro de Estados Unidos de continuar financiando con dólares a una tasa de 4% TNA y exigir que se retome la ruta fijada en el acuerdo con el FMI que incluye como punto central la acumulación de reservas internacionales.

Milei se opone a que el Banco Central compre dólares por considerar que es inflacionaria, aún cuando dos años después de llevar adelante una estrategia de asfixia monetaria la inflación se mantiene arriba de 2% con pronóstico de 2,5% para los próximos meses según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central.

El bono que ofrecerá este miércoles Caputo denominado Bonar 2029N tendrá un cupón de 6,5% de Tasa Nominal Anual con pagos semestrales y repago de capital 100% al vencimiento, pero recién cuando se conozca la “tasa de corte” se sabrá la verdadera tasa de la colocación, que el ministro quiere entre 8% y 9% y en el mercado creen que debería estar por encima de 10%.

Milei y Caputo enfrentan cuestionamientos del FMI y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, por no cumplir con el compromiso de acumular reservas que figura en el acuerdo de abril pasado y revisado a la baja en junio. El FMI lo hizo público hace una semana, cuando la vocera Julie Kozack dijo que “la política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”.

Según Kozack, para el FMI, “sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el futuro para reconstruir las reservas internacionales”.

Por eso Milei y Caputo necesitan que esta colocación en la que buscarán entre 1.000 millones y 2.000 millones de dólares, cierre con una tasa alineada por lo menos con la que obtuvieron la Ciudad de Buenos Aires de 8,29% y Santa Fe de 8,59% de TIR, para después defender ante el staff del FMI que iniciará en la segunda quincena de enero la revisión semestral del acuerdo el pedido de un waiver por no cumplir con la acumulación de reservas.

El Bonar 29N debería ser equiparado con el rendimiento del AL29, el bono también con legislación local y vencimiento para la misma fecha y que cotiza en el mercado con una TIR de 9,8%. Para captar fondos, Caputo necesita que el precio del AL29 suba durante la jornada por lo menos 3% de tal manera de hacer caer la TIR al rango del 7% a 8%, lo que le permitiría colocar el nuevo bono entre 8% y 9%.

En la medida que no se registre esa suba del AL29, que debería estar acompañado de mejora en todos los bonos globales GD y Bonares AL que se reflejaría en la caída del indicador de riesgo país, cualquier colocación que no responda a esa lógica de mercado sólo sería posible por un acuerdo oculto o la voluntad del inversor de acompañar políticamente a la administración de Milei.

En la presentación del proyecto de reforma laboral se incorporó la figura del Fondo de Cese, que se capitalizará con aportes obligatorios de trabajadores y empresarios para financiar los despidos: un esquema que recuerda a las AFJP por el extraordinario negocio financiero: comisiones por administrar los fondos y discrecionalidad para invertir en activos.

El Fondo de Asistencia estará administrado por una entidad del sistema financiero, todavía no está claro si licitarán o armarán un pool entre bancos y otros actores, que comprará acciones de empresas privadas, determinando cuáles subirán y cuáles quedarán marginadas, y financiando al Estado con la compra de deuda del Tesoro.

El último informe de Cifra/CTA, advirtió que el stock de deuda externa pública alcanza el récord de 197.500 millones de dólares con dos agravantes decisivos: casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo. “A tal punto esto último es así que en el próximo año y medio vencen 47.826 millones de dólares en concepto de capital e interés de la deuda externa pública. Si se suman los compromisos de la deuda externa privada, los vencimientos totales de la deuda externa superan los 57.000 millones de dólares en los próximos 18 meses”, alertó

También señaló que “a pesar de los importantes salvatajes que mitigaron el impacto de las turbulencias cambiarias en el ritmo inflacionario y en la economía real, la economía ingresó en una fase de estancamiento económico a partir de febrero de 2025. Aun contemplando las revisiones del INDEC el nivel de actividad aumentó solo 0,2% entre febrero y septiembre de 2025, cerraron más de 6.000 empresas totalizando 19.000 en la gestión de Milei, y a pesar de eso las cantidades importadas treparon peligrosamente 36,2% interanual en los primeros 10 meses del año”.