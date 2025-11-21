ANSES confirma pago extra para jubilados en diciembre: montos actualizados

Este refuerzo combina el aumento del haber con el medio aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente que los jubilados y pensionados recibirán un importante refuerzo económico en diciembre, que incluye un aumento, el aguinaldo y un bono extra antes de Navidad. Este triple ingreso representa uno de los cobros más significativos del año para los adultos mayores.

De qué se compone este triple extra: cómo sumar los montos

Según lo establecido, el haber de diciembre de los jubilados incorporará el último aumento del 2.3%, determinado por el índice de inflación de octubre. Este ajuste impacta de forma directa en todas las prestaciones previsionales, desde la jubilación mínima hasta las pensiones no contributivas.

Pero el aumento no es la única novedad. Anses también liquidará el medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre. Este pago es un derecho establecido por ley y equivale al 50% del mejor haber percibido entre los meses de julio y diciembre.

A estos dos conceptos se sumaría un tercer componente: un bono extraordinario de fin de año. Aunque su oficialización aún está pendiente, desde el entorno previsional se da como casi segura su continuidad, manteniendo la política de apoyo a los sectores más vulnerables que se implementó a lo largo de 2025.

El bono extra se pagaría antes de las fiestas de Navidad.

Montos estimados que cobrarán los jubilados en diciembre 2025

A continuación, se detallan los valores proyectados para las prestaciones más comunes, teniendo en cuenta el haber con el aumento, el aguinaldo y el potencial bono.

Jubilación mínima: El haber de diciembre será de $340.755,35. Con el aguinaldo, el total ascendería a aproximadamente $510.000. De confirmarse el bono, el monto total podría rondar los $580.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Los beneficiarios de la PUAM recibirán un haber de $272.597,08. Con el medio aguinaldo, el total llegaría a unos $408.000, y con el bono adicional, podría acercarse a los $475.000.

Pensiones no contributivas: Para estos casos, el haber mensual será de $238.522,43. El cobro total con el aguinaldo sería de alrededor de $357.000, y con el bono, podría alcanzar los $425.000.

Con la combinación del aumento, el aguinaldo y un probable bono, miles de beneficiarios percibirán un ingreso que, por primera vez en el año, les permitirá superar la barrera de los medio millón de pesos, proporcionando un alivio económico importante para las fiestas.

Es fundamental que los jubilados estén atentos a los anuncios oficiales de Anses para confirmar las fechas exactas de cobro y la oficialización del bono extra navideño.