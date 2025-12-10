Efemérides del 10 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 9 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el secuestro de Azucena Villaflor, co-fundadora de Madres de la Plaza de Mayo, hasta las asunciones de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei a la Presidencia de la Nación.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1921 - Albert Einstein

El físico alemán, autor de la Teoría de la Relatividad, recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Física de 1921 por su contribución a la ciencia y sus estudios sobre la producción y transformación de luz para explicar el efecto fotoeléctrico, una de las bases de la mecánica cuántica.

1923 - Nacimiento de Clorindo Testa

Nació en la ciudad de Benevento, en Campania, Italia, el arquitecto y artista plástico italiano. Entre sus obras más importantes están los edificios de la sede central del Banco Hipotecario Nacional (ex Banco de Londres) y de la Biblioteca Nacional.

1973 - The CBGB club

En la ciudad estadounidense de Nueva York abrió sus puertas el legendario The CBGB Club, donde nació el punk y el new wave. Allí tocaron Blondie, Patti Smith, The Ramones y Talking Heads, entre otros. Las iniciales CBGB significan Country, Bluegrass and Blues por los géneros musicales que inicialmente se tocaron en el club.

1977 - Azucena Villaflor

Un “grupo de tareas” de la Armada secuestró a la co-fundadora de la asociación humanitaria Madres de la Plaza de Mayo, en la esquina de su casa de la localidad bonaerense de Sarandí. La dirigente fue asesinada y sus restos aparecieron en una playa bonaerense junto a los de otras siete personas que habían sido sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle en diciembre 1977.

1980 - Adolfo Pérez Esquivel

El escultor y dirigente del Servicio de Paz y Justicia recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Puso el premio a disposición de la Universidad de Buenos Aires.

2011 - Cristina Fernández de Kirchner

La dirigente peronista asumió su segundo mandato como Presidenta de la Nación, con lo que se convierte en la primera mujer reelegida para gobernar al país, al ganar las elecciones presidenciales de 2011 con el 54% de los votos.

2014 - River campeón

En el estadio Monumental, River Plate volvió a ganar un título internacional después de 17 años al derrotar al colombiano Atlético Nacional de Medellín por 2 a 0 en la final de la Copa Sudamericana 2014 con goles de Gabriel Mercado y Germán Pezzella.

2019 - Alberto Fernández

El dirigente peronista asumió la Presidencia de la Nación luego de ganar en primera vuelta las elecciones del 27 de octubre de 2019 con el 48% de los votos.

2023 - Javier Milei

El líder de La Libertad Avanza se convirtió en Presidente de la Nación después de haber ganado el balotaje con el 55,69% frente al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

2025 - Día Internacional de los Derechos Humanos

Esta fecha es conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948.

2025 - Día de la Restauración Democrática

La efeméride recuerda la fecha de 1983 en la que el dirigente radical Raúl Ricardo Alfonsín, ganador de las elecciones presidenciales de octubre, asumió la Presidencia de la Nación luego de más de siete años de dictadura cívico-militar.