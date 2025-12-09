Efemérides del 9 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 9 de diciembre se recuerdan efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la condena a cinco de los nueve jefes militares acusados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura en Argentina hasta la conmemoración del Día contra la Corrupción y de la Informática.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1824 - Independencia sudamericana

Ocurrió la batalla de Ayacucho, que ganaron las tropas criollas lideradas por el general Antonio José de Sucre. La victoria desembocó en la independencia de Perú y también consolidó la del resto de las naciones sudamericanas dominadas por la corona española.

1962 - Antonio Roma

El arquero atajó un penal y el equipo “xeneize” ganó el Campeonato Metropolitano 1962 al vencer por 1-0 a su clásico rival en la Bombonera. “Penal bien pateado es gol”, dijo el árbitro Nai Foino cuando los jugadores "millonarios" protestaron por el adelantamiento de Roma.

1970 - Almendra II

Publicaron el álbum doble y segundo disco de estudio de la banda Almendra. Contiene la canción "Rutas Argentinas", considerada una de las mejores del rock argentino. La banda formada por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García marcó una era en el rock nacional.

1974 - Dark Horse

Lanzaron en el Reino Unido el quinto disco solista del músico británico y exbeatle George Harrison. El álbum refleja sus sentimientos después de la ruptura de su matrimonio con Patie Boyd.

1976 - Nacimiento de Dante Spinetta

En Buenos Aires nació el músico, cantante, compositor y rapero, quien formó parte de la celebrada banda Illya Kuryaki & the Valderramas junto a Emmanuel Horvileur. Dante es uno de los hijos de Luis Alberto Spinetta, una de las grandes figuras del rock argentino.

Dante Spinetta.

1978 - Nacimiento de Gastón Gaudio

El extenista nació en la ciudad bonaerense de Adrogué. Ocupó el quinto puesto entre los mejores jugadores del mundo en 2005. Al ganar el torneo de Roland Garros 2004 ante Guillermo Coria, el “gato” se convirtió en el tercer singlista argentino en obtener un Grand Slam, después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.

1985 - Juicio a las Juntas

La Justicia argentina dictó la condena a cinco de los nueve jefes militares acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera fueron sentenciados a reclusión perpetua; mientras que el general Roberto Viola recibió 17 años de prisión; el almirante Armando Lambruschini, 8 años; y el brigadier Orlando Agosti, 4 años y 6 meses de cárcel. Fueron absueltos el general Leopoldo Galtieri y los brigadieres Basilio Lami Dozo, Santiago Grafigna y Jorge Anaya.

2018 - River le gana la Copa Libertadores a Boca en Madrid

River Plate ganó por cuarta vez la Copa Libertadores de América al vencer a Boca Juniors por 3 a 1 en la “superfinal” en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Lucas Pratto, Juanfer Quintero y el "Pity" Martínez marcaron los goles riverplatenses, mientras que Darío "Pipa" Benedetto había adelantado al "xeneize". Fue la final más importante jugada por los dos equipos más populares del fútbol argentino.

2019 - Fallecimiento de Santiago Bal

A los 83 años murió en Buenos Aires el actor y comediante, quien actuó en una veintena de películas y se destacó en populares programas de televisión como La Tuerca y Los Campanelli, esta última llevada al cine. Actuó en exitosas obras de teatro de revistas, entre ellas Los años locos del Tabarís y Vedettísima.

2019 - Fallecimiento de Marie Fredriksson

A los 61 años murió en el distrito de Djursholm, en Estocolmo, Suecia, la cantante y compositora sueca, vocalista de Roxette, banda con la que grabó once discos y vendió 75 millones de copias.

2020 - Fallecimiento de Paolo Rossi

A los 64 años murió el exfutbolista y figura de la selección italiana, ganadora del Mundial de España 1982. Brilló en el Juventus italiano, con el que ganó tres torneos locales y otros tantos europeos. Marcó 134 goles en los 341 partidos que disputó a lo largo de su carrera.

2025 - Día Internacional contra la Corrupción

Esta fecha fue instituida en 2003 por las Naciones Unidas con el fin de sensibilizar sobre los males sociales y económicos que causa la corrupción, además de combatirla y prevenirla.

2025 - Día Internacional de la Informática

Esta conmemoración recuerda la fecha de 1906 en la que nació la científica y militar estadounidense Grace Hopper, pionera en la industria de la programación y la computación.