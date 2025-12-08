Efemérides del 8 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 8 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la proclama de Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires, el asesinato de John Lennon hasta la celebración del Día de la Inmaculada Concepción.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1829 - Juan Manuel de Rosas

El brigadier general Juan Manuel de Rosas fue proclamado por primera vez gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Gobernó hasta 1832, cuando fue reemplazado por Juan Balcarce. Volvió a gobernar Buenos Aires entre marzo de 1835 y febrero de 1852.

1886 - Nacimiento de Diego Rivera

En la ciudad de Guanajuato, en México, nació el pintor mexicano, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Es el creador de varios de los murales que decoran distintos puntos del llamado Centro Histórico de Ciudad de México.

1943 - Nacimiento de Jim Morrison

En la ciudad de Melbourne, en Florida, nació el cantante, compositor y poeta estadounidense James Douglas Morrison, vocalista de la banda de rock The Doors, una de las grandes figuras representativas e influyentes del rock.

1965 - Concilio Vaticano II

Concluyó uno de los eventos históricos más relevantes del siglo XX, convocado en enero de 1959 por el papa Juan XXIII. Contó con la mayor y más diversa representación de lenguas y etnias de la historia de la Iglesia católica.

1967 - The Rolling Stones

En Londres lanzaron el disco The Satanic Majesties Request, el sexto de estudio de The Rolling Stones y el último en el que Brian Jones colabora como parte activa de la banda británica de rock.

1980 - Fallecimiento de John Lennon

A los 40 años murió en la ciudad de Nueva York el ex beatle, víctima de cinco balazos disparados por la espalda por Mark Chapman. El músico y cantautor británico salía del edificio Dakota, donde vivía con su pareja, Yoko Ono. El asesino fue condenado a cadena perpetua.

1985 - Final intercontinental

Argentinos Juniors empató 2-2 con el Juventus en la final de la Copa Intercontinental 1985 disputada en Tokio. Ganó el equipo italiano por 4 a 2 en la tanda de penales. Carlos Ereros y José Antonio Castro marcaron los goles del "Bicho". El astro francés Michel Platini convirtió de penal. El danés Michael Laudrup marcó otro tanto para la "Juve" en lo que se considera la mejor final del mundial de clubes.

1987 - Tratado INF

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijail Gorbachov, firmaron en Washington el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) para frenar una escalada en el armamento nuclear. Estados Unidos desistió el 2 de febrero de 2019 del pacto por "incumplimientos" de Rusia, que también lo canceló ese mismo día.

2020 - Fallecimiento de Alejandro Sabella

En Buenos Aires, a los 66 años, murió el exfutbolista y entrenador, técnico de la selección argentina subcampeona del Mundial de Brasil 2014. Es uno de los ídolos de Estudiantes de La Plata, donde brilló como jugador y ganó como técnico la Copa Libertadores de América 2009 y el Torneo Apertura 2010.

2025 - Día de la Inmaculada Concepción

Esta fecha católica recuerda a la Santísima Virgen María, declarado en 1854 por el Papa Pío IX. En los hogares argentinos, esta efeméride también marca el inicio de uno de los rituales más populares: armar el arbolito de Navidad.