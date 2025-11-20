Efemérides del 20 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 20 de noviembre se recuerdan efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el inicio del juicio de Núremberg, los nacimientos de León Gieco y Gerardo Martino, y la celebración del Día de la Soberanía Nacional.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1845 - Vuelta de Obligado

Tropas enviadas por el gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla libraron la batalla de la Vuelta de Obligado contra una escuadra invasora anglo-francesa en el río Paraná, cerca de la actual ciudad bonaerense de San Pedro.

1910 - Fallecimiento de León Tolstoi

En la localidad rusa de Astapovo murió a los 82 años el conde, uno de los novelistas más importantes de la literatura universal. Las novelas “Guerra y paz” y “Ana Karénina”, sus obras más famosas, son consideradas como la cúspide del realismo ruso. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura todos los años desde 1902 a 1906 y al Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910.

1932 - River Plate

El club ganó su primer campeonato en la era profesional del fútbol argentino, al vencer por 3 a 0 a Independiente en partido disputado en el estadio de San Lorenzo de Almagro y con goles de Bernabé Ferreyra, Carlos Peucelle y Ricardo Zatelli.

1934 - Nacimiento de Enrique Macaya Márquez

Nació en Buenos Aires el periodista deportivo y comentarista, quien a lo largo de su carrera cubrió 16 campeonatos mundiales de fútbol, desde el de Suecia 1958 al de Rusia 2018.

1945 - Juicio de Núremberg

En esa ciudad alemana empezó el proceso en el que un tribunal militar formado por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial juzgó a 24 jerarcas nazis por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen de Adolfo Hitler, en mayo de 1945.

1951 - Nacimiento de León Gieco

En la comuna santafesina de Cañada Rosquín nació el músico y cantautor Raúl Alberto Antonio Gieco, una de las figuras más importantes del rock nacional y de la música popular argentina.

1962 - Nacimiento de Gerardo Martino

En la ciudad santafesina de Rosario nació el ex futbolista y entrenador, actual director técnico del Inter Miami de Lionel Messi. Es el jugador con más partidos jugados (505) con la camiseta de Newell´s Old Boys, donde anotó 35 goles y fue campeón en la temporada 1987/88. Fue DT de las selecciones de Argentina, Paraguay, México y del Barcelona español.

2006 - Fallecimiento de Robert Altman

Murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, EE.UU., a los 81 años, el cineasta estadounidense, ganador de un premio Óscar honorífico y de un Globo de Oro, por la película Gosford Park. Fue autor de los célebres filmes Crímenes de medianoche, Las reglas del juego y M.A.S.H.

2025 - Día de la Soberanía Nacional

Esta fecha conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, librada en el paraje homónimo del río Paraná, cerca de la ciudad bonaerense de San Pedro, en 1845.