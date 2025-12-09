Investigan la muerte de un hombre que cayó desde un noveno piso en Belgrano: qué se sabe hasta ahora

Un trágico accidente conmocionó a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires esta mañana, tras conocerse la noticia de que un hombre murió después de caer desde un noveno piso, en un edificio ubicado en la calle 11 de Septiembre al 1600 en el barrio de Belgrano.

Ante un llamado de emergencia, los Bomberos de la Ciudad acudieron al edificio, donde encontraron ya inconsciente al hombre en un patio interno del establecimiento. Poco después, el personal médico constató su muerte.

Cuál fue la causa de muerte

El hombre fallecido era residente del edificio. Vivía en el último y noveno piso, junto a su esposa e hijo menor, quienes se encontraban en el departamento en el momento de la caída.

Desde un primer momento se sospechó que la causa de la muerte podría haber sido un suicidio, pero las autoridades no descartan otras opciones y, en esa línea, están realizando distintas pericias para determinar qué fue lo que ocurrió.

Después del hallazgo del cuerpo, los agentes intervinientes ingresaron a la vivienda del hombre y tomaron declaraciones a la familia. Las autoridades confirmaron que tanto la esposa del fallecido como su hijo se encontraban en buen estado de salud.

Tranqui, la app argentina que busca prevenir el suicidio

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata junto a estudiantes de la escuela marplatense Amancio Williams desarrollaron una app que informa sobre el suicido y brinda herramientas para prevenirlo, llamada "Tranqui".

Esta plataforma está pensada para personas que atraviesan estas situaciones complejas, familiares, amigos, profesionales de la salud y docentes. La app es gratuita, se puede descargar en cualquier dispositivo móvil y pronto será declarada de interés municipal.

Según la Organización Mundial de la Salud actualmente se producen más de 700.000 suicidios por año en todo el mundo. Es en ese contexto que Tranqui aparece para brindar información sobre las señales de alerta, los posibles factores de riesgo o desencadenantes de una situación compleja.

La app también brinda asesoramiento sobre dónde dirigirse en caso de crisis, ya sea en Mar del Plata o en la provincia de Buenos Aires; técnicas de intervención; formas de evaluar el riesgo de suicidio y evidencia científica que contrarresta mitos.

“El gran obstáculo para la prevención del suicidio es que no se habla del tema. Si bien en los últimos años hay una apertura, se lo sigue tratando como algo tabú. Hay muchos mitos falsos que circulan, que obstaculizan que la persona pueda pedir ayuda o que alguien lo asista”, contó una de las creadora de Tranqui, Aixa Galarza, doctora en Psicología especializada en suicidio.