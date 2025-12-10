Qué días hay descuentos del 10% en farmacias y perfumerías con Cuenta DNI en diciembre 2025

Llega diciembre 2025 y, en medio de la gran cantidad de gastos por las fiestas de fin de año, Cuenta DNI se posiciona como una buena opción de consumo para los bonaerenses. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece descuentos en farmacias, perfumerías y muchos otros rubros en toda la provincia y ciudad de Buenos Aires.

Qué días hay descuento con Cuenta DNI en farmacias y perfumerías durante diciembre

En diciembre 2025, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías todos los miércoles y jueves. La promoción es sin tope de reintegro y aplica en todos los locales adheridos a la billetera virtual. Se trata de una gran oportunidad para aprovechar y comprar regalos para Navidad con descuentos y sin gastar tanto.

Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías todos los miércoles y jueves

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI durante diciembre 2025

Además de las ofertas en perfumerías y farmacias, a lo largo de todo diciembre habrá descuentos y promociones en diferentes rubros con Cuenta DNI. Estos son: