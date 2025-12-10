Qué días hay descuentos del 10% en farmacias y perfumerías con Cuenta DNI en diciembre 2025

Llega diciembre 2025 y, en medio de la gran cantidad de gastos por las fiestas de fin de año, Cuenta DNI se posiciona como una buena opción de consumo para los bonaerenses. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece descuentos en farmacias, perfumerías y muchos otros rubros en toda la provincia y ciudad de Buenos Aires.
Qué días hay descuento con Cuenta DNI en farmacias y perfumerías durante diciembre
En diciembre 2025, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías todos los miércoles y jueves. La promoción es sin tope de reintegro y aplica en todos los locales adheridos a la billetera virtual. Se trata de una gran oportunidad para aprovechar y comprar regalos para Navidad con descuentos y sin gastar tanto.
MÁS INFO
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI durante diciembre 2025
Además de las ofertas en perfumerías y farmacias, a lo largo de todo diciembre habrá descuentos y promociones en diferentes rubros con Cuenta DNI. Estos son:
- Comercios de barrio: todos los viernes del mes habrá un 20% de descuento en los locales adheridos. El tope de reintegro semanal es de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.
- Carnicerías, pollerías y pescaderías: uno de los descuentos más esperados regresará el sábado 20 de diciembre -ideal para la previa a las fiestas- incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanza en compras de $20.000 o más.
https://www.eldestapeweb.com/sociedad/cuenta-dni/que-dias-hay-descuentos-de-con-cuenta-dni-en-supermercados-los-beneficios-en-diciembre-202512104539
- Ferias y Mercados Bonaerenses: habrá un 40% de descuento en los puntos establecidos todos los días del mes, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.
- Librerías: 10% de descuento en locales adheridos todos los lunes y martes del mes, sin tope de reintegro.
Cuenta DNI ofrecerá este mes el tan esperado descuento en carnicerías, pescaderías y pollerías
- Casa Silvia: la firma de electrodomésticos y artículos para hogar ofrece un 20% de descuento todos los días, sin tope de reintegro.
- Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación el sábado 13 y el domingo 14 podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.
- Universidades: todos los días de la semana se puede aprovechar un 40% de descuento en los bufetes de las universidades adheridas, con un tope de $6.000 por semana y por persona que se alcanza con gastos de $15.000 o más.