Qué día hay descuento del 35% en carnicerías, pollajerías y pescaderías: cómo ahorrar $7.000 en diciembre 2025

El Banco Provincia volvió a mover el tablero de los consumos de fin de año con la batería de descuentos de Cuenta DNI, una de las billeteras virtuales más utilizadas del país. La entidad lanzó su programa completo para diciembre 2025, un mes donde la presión del bolsillo se siente más fuerte y cada rebaja puede significar un verdadero alivio.

Como ocurre desde hace más de dos años, los beneficios del BAPRO no solo apuntan a dinamizar el consumo, sino también a sostener el uso de la billetera virtual, que hoy funciona como banco, billetera, medio de pago y hasta herramienta de inversión para miles de bonaerenses.

A continuación, el detalle del beneficio más esperado y todas las promociones clave para ahorrar en las semanas previas a las Fiestas.

¿Cuándo es el descuento del 35% en carnicerías, pollajerías y pescaderías?

El beneficio regresará el sábado 20 de diciembre, fecha señalada por miles de usuarios que esperan esta promoción para abaratar la compra de carne, pollo y pescado, productos que suelen dispararse en las últimas semanas del año.

La oferta incluye un 35% de descuento con tope de reintegro de $7.000 por persona, que se alcanza con compras de $20.000 o más. Es decir, cualquier ticket que supere ese monto permitirá obtener el máximo ahorro disponible. Para familias o grupos que pagan por separado, el reintegro funciona por persona, por lo que el impacto puede duplicarse o incluso triplicarse.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en diciembre: supermercados, comercios y más

Comercios de barrio

20% de descuento todos los viernes.

Tope semanal: $4.000 (se alcanza con compras de $20.000).

Ferias y mercados bonaerenses

40% de ahorro todos los días.

Tope semanal: $6.000, con un piso de compra de $15.000.

Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años)

30% de reintegro mensual, tope $8.000.

Se alcanza con consumos de $26.666.

Librerías, farmacias y perfumerías

Librerías: 10% sin tope.

10% sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, también sin tope.

Universidades

40% de ahorro todos los días.

Tope semanal de $6.000, alcanzable con compras de $15.000.

Casa Silvia

20% durante todo diciembre, sin tope de reintegro.

Supermercados y mayoristas: descuentos clave de fin de año