Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el miércoles 3 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 3 de diciembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el clima en los próximos días. Este miércoles el cielo estará solo algo nublado y la temperatura continuará más que agradable al ubicarse entre los 18 y 29 grados.

El jueves 4, de acuerdo al SMN, se pronostica la llegada del verdadero calor: la temperatura comenzará en una mínima de 20 grados y se elevará hasta alcanza los 31, mientras que el cielo solo estará algo nublado. Para el viernes 5 se espera un cielo mayormente nublado y la temperatura continuará elevándose al comenzar en una mínima de 21 grados y una máxima de 32.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El jueves la temperatura alcanzará una máxima de 32 grados

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.